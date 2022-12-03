保力達買統一國際大樓15樓

中信金控昨（2）日公告，旗下子公司中信管理資產同日標脫北市信義計劃區「統一國際大樓」15樓，及信義區「三連大樓」2樓兩處不動產，合計處分利益約5.82億元。前者由保力達以總價約14.51億元拿下，拆算每坪成交價達210.5萬元，一舉推升北市頂級商辦行情首度衝破200萬大關，刷新A級辦公室歷史新高。

統一國際大樓15樓昨以每坪成交價210.5萬元、跳空標脫，震驚市場。第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄直言，沒想過頂級商辦價格每坪破200萬元來得這麼快，價格直逼信義計劃區豪宅，因從投報率來看，該案目前每坪月租金約在3,400-3,500元，投報率僅有1.9-2%，遠低於市場預估的2.2-2.3%。

丁玟甄認為，保力達以高價標下此案，推升頂級辦公大樓行情首度飆破200萬元大關，寫下新高紀錄，明顯看出買方勢在必得的決心，得標者以「自用」為考量、而非單純投資角度出手，才會出現該筆交易以跳空標脫的情況。

根據中信金公告，中信資產管理所持有「統一國際大樓」15樓物件，建物面積為829坪，取得價格為10.04億元，處分獲利為4.47億元。

至於另一標案，北市信義區「三連大樓」2樓也不遑多讓，由坤慶國際開發及財團法人吳尊賢文教公益基金會以總價6.6億元拿下。中信資產管理預計處分利益1億3,485萬5,000元。

高源不動產估價師陳碧源估算，三連大樓每坪行情在110萬元左右，全案交易總價6.6億元，若以車位每個350萬元、四個車位共72.12坪來看，拆算每坪成交價約122萬元上下，該棟大樓屋齡已高，未來享有都更效益，以此來看，全案標脫價格相當漂亮。

丁玟甄強調，目前商辦市場處於供不應求階段，尤其北市頂級商辦像是信義計劃區內辦公產品大多只租不售，在市場奇貨可居之下，加上買方是以自用為主，只要有物件釋出就會有買方願意以高價出手購入。