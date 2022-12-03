中鋼「鋼化聯產」工場 揭牌

鋼鐵與石化二大產業展開大合作。全台首座「鋼化聯產」工場昨（2）日在中鋼廠區成立，估可創800億元產值、年減4,900公噸碳排。經濟部長王美花昨天參與揭牌，銷售鋼品時，買家已經要知道排放的碳量，全球碳中和的趨勢已經不可逆，新工場為國內節能減排樹立新的里程碑。

中鋼董事長翁朝棟說，與石化業夥伴合作成立「鋼化聯盟」，驅動台灣產業「淨零轉型」加速前進。未來鋼化聯產將以三階段推進，第一階段為建立「實驗室及先導工場」，第二階段「示範工場」；第三階段促成「新材料循環產業園區」。

翁朝棟說，面對產業環境巨大變化、國際貿易競爭等嚴峻挑戰，結合「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營發展雙主軸。「鋼化聯產」與中鋼新願景相呼應，以經濟部對「鋼化聯產」計畫的支持與協助，以及工研院先進技術的大力加持，加速驅動台灣產業「淨零轉型」工作，打造嶄新的碳資源整合供應鏈。

翁朝棟指出，鋼化聯產將以三階段推進，第一階段建立「實驗室及先導工場」，結合工研院技術進行合成化學品的應用技術研發及驗證；第二階段攜手化工業夥伴建起可實際商業化生產化學品的「示範工場」，每年實質降減排碳24萬公噸；第三階段，在國家減碳策略的推進下，促成「新材料循環產業園區」，攜手各業夥伴建立碳循環產業聚落，年減碳量預計可達到290萬公噸。

翁朝棟說，中鋼早已成立節能減碳及碳中和推動小組，擬訂減碳目標，鋼化聯產、碳捕捉利用與封存（CCUS）也是其中一項。

工研院院長劉文雄表示，2050淨零排放是跨世代、領域及產業轉型工程，對未來30年經濟發展將產生重要的影響。高雄擁有鋼鐵及化工產業聚落，碳資源整合更能發揮優勢效果，協助產業無痛低碳生產，建立跨產業的鋼化聯產新合作模式，擴大區域能資源整合範疇，創造新產值。