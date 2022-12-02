降溫助攻！新竹百貨霸主巨城周年慶首兩日業績成長4%

新竹百貨霸主巨城購物中心（含遠東SOGO百貨新竹店）周年慶昨（1）日起壓軸登場，開跑兩日以來，天氣降溫助攻，買氣大爆發，首兩日業績達7.58億元，較去年同期成長4%；巨城營運長游欣宜表示，今年農曆過年早，養生和食品禮盒都有不錯銷售，還有喜餅業績回溫，婚戒和高單價珠寶都有亮眼表現；另外，氣溫開始下探，蛋動高單價的冬衣業績成長。

首日VIP總動員，限定消費累計50萬元、80萬元的滿額贈購物金活動兌換速度快，並有百萬刷手現身，足見大新竹地區的超強消費力，拉抬週年慶首日客單較去年成長13%。

疫情解封後，婚嫁喜慶活動蓄勢待發，新人必備的鑽戒、珠寶、黃金等商品熱銷；氣溫驟降加上國旅登山露營熱潮持續，桃竹苗最完整的Outdoor專區購物人潮不斷，保暖衣物、高機能服飾配件、登山露營用品熱賣。

解封經濟帶動整體精品珠寶、服飾戶外用品類業績較去年同期成長1成。年底交屋潮宅經濟發威，成家所需的智能大小型家電如冰箱、洗衣機、電視熱銷，在優惠滿額送購物金的加持下，集雅社周年慶首日開店不到2小時，已突破千萬業績。

另外，iPhone 14全系列及新款平板、耳機等商品熱賣超過200組，同樣賣破千萬，家電3C整體業績較去年同期強勢成長兩成。此外，民眾養生保養觀念提升，養生禮盒、保健食品推出囤貨組合享獨家優惠，吸引消費者排隊熱購帶動整體禮盒類業績較去年同期成長3成。

昨（1）日電商「Big City線上購物」也同步開站，首度線上和線下DM所有商品同步價格，祭出周年慶期間不限金額通通免運，讓上班族不用排周年慶大買特買，成為百貨首例。