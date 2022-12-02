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僑光科大產學連結 王品、星巴克等績優實習機構獲表揚

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
展現產學合作培育人才成果，僑光科大今日表揚產學合作績優實習機構。記者宋健生/攝影
展現產學合作培育人才成果，僑光科大今日表揚產學合作績優實習機構。記者宋健生/攝影

展現產學合作培育人才的成果，僑光科技大學今(2)日在該校僑光館國際會議廳舉辦「僑光科大2022第三屆產學合作績優實習機構頒獎典禮」，表揚實習學生畢業留任成效卓越的合作機構，以及實習期間表現績優，獲合作機構留任的畢業校友。

僑光科大校長余致力指出，僑光科技大學深耕實務教學，藉由校外實習「做中學」的課程內涵，養成學生職場接軌的就業實力。

今年頒獎活動，特別新增績優實習留任校友獎項，也邀請曾教導獲獎校友的高中職師長前來觀禮，共享殊榮。

今年獲選為績優實習合作機構的企業，包括大屯有線電視、三信銀行、台新銀行、台中銀行、星巴克、台中福華大飯店、太宇科技、橋鋒機械廠、王品餐飲（2727） 、海底撈火鍋、洋基通運、全聯實業、自然圈農場、何嘉仁文教、亞太電信、神腦國際等16家企業。

績優實習留任學生則有14人獲獎。其中，留任網銀國際的觀光與休閒管理系校友陳美芳，是來自越南的外籍學生，因具越語專長，且實習期間表現優異、受公司肯定，現留任公司國際事業部，專責越文版遊戲產品的競業分析及文件翻譯，成為該部門營運上的重要夥伴。

資訊科技系校友洪羽柔在大屯有線電視實習，則是學以致用的最佳典範，充分運用系上所學的專業知識，將有線電視光電設計圖資，結合Google地圖並建置雲端平台，提升工程師裝機維修效率，降低公司營運成本，獲得主管高度肯定。

僑光科大董事長陳伯濤與會頒獎時表示，學校各系所規劃就業導向課程模組，攜手指標企業產學合作，銜接校外實習課程，參與課程學生畢業後的留任率逐年提升，今年高達42%，充分展現產學鏈結的具體成果，創造「畢業前即就業」，以實習當成跳板，接軌就業的捷徑，創造學校、學生與產業三贏局面。

今年共有王品、星巴克、福華大飯店等16家企業獲選績優實習合作機構。記者宋健生/攝影
今年共有王品、星巴克、福華大飯店等16家企業獲選績優實習合作機構。記者宋健生/攝影

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