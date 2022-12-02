僑光科大產學連結 王品、星巴克等績優實習機構獲表揚

展現產學合作培育人才的成果，僑光科技大學今(2)日在該校僑光館國際會議廳舉辦「僑光科大2022第三屆產學合作績優實習機構頒獎典禮」，表揚實習學生畢業留任成效卓越的合作機構，以及實習期間表現績優，獲合作機構留任的畢業校友。

僑光科大校長余致力指出，僑光科技大學深耕實務教學，藉由校外實習「做中學」的課程內涵，養成學生職場接軌的就業實力。

今年頒獎活動，特別新增績優實習留任校友獎項，也邀請曾教導獲獎校友的高中職師長前來觀禮，共享殊榮。

今年獲選為績優實習合作機構的企業，包括大屯有線電視、三信銀行、台新銀行、台中銀行、星巴克、台中福華大飯店、太宇科技、橋鋒機械廠、王品餐飲（2727） 、海底撈火鍋、洋基通運、全聯實業、自然圈農場、何嘉仁文教、亞太電信、神腦國際等16家企業。

績優實習留任學生則有14人獲獎。其中，留任網銀國際的觀光與休閒管理系校友陳美芳，是來自越南的外籍學生，因具越語專長，且實習期間表現優異、受公司肯定，現留任公司國際事業部，專責越文版遊戲產品的競業分析及文件翻譯，成為該部門營運上的重要夥伴。

資訊科技系校友洪羽柔在大屯有線電視實習，則是學以致用的最佳典範，充分運用系上所學的專業知識，將有線電視光電設計圖資，結合Google地圖並建置雲端平台，提升工程師裝機維修效率，降低公司營運成本，獲得主管高度肯定。