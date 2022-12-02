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媒體議價有共識 Google將提出具體方案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位部今（2）日與文化部共同召開第一場新聞媒體業與大型數位平台對話會議，由Google 6名代表與文化部主管的新聞媒體業者展開對話，台北市雜誌商業同業公會和台北市報業商業同業公會則各推派3名代表與會。會議由數位部次長李懷仁與文化部次長李靜慧共同主持，公平交易委員會及國家科學及技術委員會科技辦公室亦派員參加。

數位部指出，會中新聞媒體代表與數位平臺代表皆認同健全的新聞媒體環境有助於推動民主社會，雙方應追求共榮雙贏。Google並於會中主動提出追求共榮雙贏之方案，兩公會樂見，但方案內容需待Google提出後，由雙方進一步討論；雙方並呼籲其他數位平台跟進響應。

數位部表示，與文化部及NCC共同合作，預定於12月內共召開4場大型數位平台與新聞媒體對話會議，協助媒合雙方進行交流對話。期盼我國新聞媒體產業與大型數位平台之間，能透過溝通，對彼此的需求有更充份的相互理解，以凝聚雙方共榮發展之共識。

文化部 Google

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