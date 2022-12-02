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就是愛精華區！保力達公司每坪175萬買下信義誠品15樓

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

國內不動產市場今天出現一則令人眼睛一亮的訊息，兩家行事低調的傳產業者，以每建坪百萬以上價格，分別買了台北市政府捷運站附近的知名大樓樓層，顯示保守型投資人對精華區物件情有獨鍾，也顯示危機入市、對台灣長期發展有信心。

根據中信金控公告訊息，中信金子公司中國信託資產管理，今天出售兩個位於台北市精華區的樓層，其一為台北市信義區松高路9號及11號15樓，該棟大樓名稱為統一國際大樓，不過，因為有響叮噹的租客誠品信義店，又稱為信義誠品大樓。

買方為旗下有知名產品保力達B的保力達股份有限公司，買價14億5,188萬元，建物面積829坪，平均每建坪175.14萬元，中信資產管理預計處分利益4億4,788萬元。

另外一個標的為台北市信義區忠孝東路四段560號2樓，位於台北市基隆路與忠孝東路交叉口，聯合報舊總部斜對面，一樓為臺灣銀行松山分行，稱為三連大樓。

三連大樓2樓的買方為坤慶國際開發股份有限公司及財團法人吳尊賢文教公益基金會，吳尊賢是台南幫創辦人之一，坤慶國際開發董事長吳亮宏是吳尊賢的兒子。

坤慶與吳尊賢基金會以6億6,025萬1,588元，從中信資產管理買下602坪樓層，平均每建坪109.68萬元，中信資產管理預計處分利益1億3,485萬5千元。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，保力達以每坪約175萬元買下信義誠品15樓，從當地每月每坪租金水準2,000多元，而且市場上幾乎沒有同等級案件拿出來賣來看，買價真的不貴。

至於三連大樓2樓，地點非常好，自用或出租皆宜，但因大樓比較舊、每月每坪租金將近2,000元，可以說賣到很不錯的價錢。

徐佳馨說，這兩個交易案都顯示，商用物件，Location很重要，地點為王。另外，保力達與台南幫吳家都是低調的傳產業者，也顯示保守型投資人對精華區不動產情有獨鍾。危機入市，大家不敢買的時候，竟然買了，顯見對台灣長期發展有信心。

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