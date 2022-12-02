睽違兩年 第一金旗下一銀文教基金會音樂會重返高雄

第一金控旗下第一銀行文教基金會長年扶植藝文活動，睽違兩年，12月1日於高雄義大皇家劇院舉辦「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會，在西洋古典交響樂、原住民歌曲與流行樂曲的美妙融合下，讓全場近1800名觀眾聽得如癡如醉，共享一場美好的音樂饗宴。

一銀表示，音樂會的開場，邀請享譽國際的「長榮交響樂團」以《第40號交響曲第一樂章》曲目揭開序幕，當晚活動更特別邀請「含金量」超高的卡司陣容，像是三金典禮御用司儀賈培德為引言人，亦禮聘國際沙畫藝術家莊明達老師帶來動態沙畫藝術表演，透過沙子的布撒和抹除，一幅幅千變萬化的作品，讓觀眾有全新的視覺享受；接續登場是，多次入圍及榮獲金曲獎、來自台東阿美族創作原民歌手舒米恩，演唱《我們的約定》、《起身》、《皺眉頭》及《不要放棄》等知名曲目，溫暖的天籟美聲，傳遞原住民對臺灣這片土地充滿希望與擁有濃厚的情感。

下半場節目，由金曲歌后黃妃與金曲歌王許富凱等實力派唱將輪番帶來《妝乎水水》、《無言花》、《非常女》、《放風吹》、《少年夢》及《雨傘情》等多首霸榜神曲，令人驚喜的是，兩人還特別帶來《繁華攏是夢》經典的男女合唱曲，默契十足的演唱實力，再搭配長榮交響樂團的動人樂曲，讓現場聽眾報以熱烈掌聲回應。

第一銀行文教基金會成立於1999年，致力推廣社會公益，並支持藝術與音樂文化產業的傳承，除了自2004年起，於北、中、南等地，共舉辦44場次的大型音樂饗宴，提供原民歌手、偏鄉原民合唱團與知名歌手表演舞台，創造累積近12萬人次欣賞；亦連續12年舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」，提供才華洋溢的身心障礙朋友擁有演出機會。

值得一提的是，為力挺文創產業，第一銀行今年也特別贊助入圍第59屆金馬獎三項大獎的《我心我行》這部優質電影，其中，來自台灣的國際舞蹈家許芳宜老師更一舉摘下「最佳動作設計獎」，創下該獎第一位女性得主的紀錄。

未來，第一金融集團將持續整合資源，積極投入公益志業，以具體行動回饋社會，將愛與溫暖送到臺灣每個需要的角落，以實現第一銀行「就在你左右」的服務精神。