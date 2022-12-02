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柏瑞醫展示最新AI疾病輔助篩檢與精準醫療智慧實驗室方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
柏瑞醫的經營團隊，策略長陸德（左起）、行銷長林銘祥、營運長劉明政、執行長張漢威。圖／柏瑞醫提供
柏瑞醫的經營團隊，策略長陸德（左起）、行銷長林銘祥、營運長劉明政、執行長張漢威。圖／柏瑞醫提供

2021年在英特爾「Intel DevCup x OpenVINO Toolkit」競賽中，以「X1 Imaging骨質疏鬆人工智慧輔助篩檢系統」作品拿下實作組冠軍，同時也是英特爾MRS解決方案夥伴的「柏瑞醫」，今年特別在2022台灣醫療科技展發表新成功開發的骨鬆、子宮頸、膀胱癌、HPV、BRCA1/2等最新AI疾病輔助篩檢與DataSense精準醫療智慧實驗室方案。

台灣醫療科技展 Taiwan Healthcare+ Expo為亞太最具指標性的醫療展，柏瑞醫此次在英特爾、南部科學園區以及工業局技術處都設有展示攤位。

柏瑞醫在英特爾展區展出膀胱癌、骨鬆、子宮頸、HPV、BRCA1/2，在南科展區展出包括膀胱癌、骨鬆、子宮頸、HPV、BRCA1/2，在工業局則展出膀胱癌篩檢。

柏瑞醫AI疾病篩檢方案以AI與基因序列自動數據分析技術，經由與各大醫院實際在醫院合作研發與測試，已陸續取得衛生福利部醫療認證或取證中，例如骨鬆篩檢方案，包括衛福部立朴子醫院及數家醫學中心都開始導入使用。

另外，歷經一年的努力，柏瑞醫與新加坡、越南大型醫療耗材通路Thuy An合作，開始導入柏瑞醫骨質疏鬆AI輔助篩檢方案到當地醫院與健檢診所，加上已取得台灣衛福部醫療認證TFDA以及越南跟新加坡政府的醫療許可，市場反應相當正面。

搭載第2代Intel Xeon 可擴充處理器的HPC伺服器為核心的精準醫療實驗室整合平台「DataSense」，提供100TB的儲存容量，能作為實驗室本地的數據中心，16Gbps的高通量傳輸速率，結合AI顯微鏡與PCR設備自動化設備，大幅節省操作的人力與時間，從各檢測設備收集數據做AI訓練並建立模型，可節省分析檢測樣本的時間，進行精準運算。透過醫學影像與基因分析軟體，能協助醫療人員進行數位病理分析，或利用次世代基因定序，協助篩檢腫瘤基因或遺傳疾病。

骨鬆 英特爾

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