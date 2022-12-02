泰山經營權大戰一觸即發！泰山申報轉讓全家股票逾八成

老牌食品廠泰山（1218）今（2）日申報轉讓超過八成六的全家股票。根據泰山申報轉讓資料，原有5萬多張股票，預定轉讓張數為4.35萬張後，就剩下6,636張，等於轉讓86.76%的股票。泰山為全家外部大股東，轉讓後勢必會讓全家股價受到影響，對此全家僅表示，無法對股價表示意見。

泰山近五日股價漲幅達8.33%，2日股價以46.15元作收，上漲1元。

泰山11月28日公告，市場派龍邦（2514）股權已達42.16%（包含利用他人名義持有9.8%），距離股權過半不遠，公司派詹家面臨經營權之爭壓力爆表，這將是泰山上市以來最危急經營權保衛戰；隨即，泰山今日即申報轉讓超過八成六的全家股票，這對泰山來說，也是少了一個賺錢金雞母。

泰山主管則表示，晚間將會發布重大訊息，其他無法透露。

面對龍邦步步逼近，知情人士表示，11月10日甫落幕的董事會雖很平靜，但雙方私底下較勁中，現已進入「比實力」最後關鍵，不但收購委託書大戰即將開打，據悉，市場上知名的三大委託書通路，包括長龍、全通及聯洲，早就都跟公司派簽約，公司派已找來王牌大律師陳錦旋，協助捍衛經營權，但手上也必須握有銀彈，才能好好跟市場派開戰。