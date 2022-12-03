名人找個家／傅瑞媛 分階段換屋

華泰銀行總經理傅瑞媛建議，年輕人買房自住，可以設定未來五年後自己的收入能力更好、能夠供得起的房屋物件下手，現階段在央行升息、政府打房政策之下，房價呈現量穩價平、漲幅沒那麼大，有意購屋的年輕人，此時可以好好挑選，謀定而後動。

對於購屋地點，傅瑞媛表示，如果手中資金不充裕的話，不要一開始就想著要住蛋黃區，可以留意交通距離遠一點、屋齡老一點、未來轉手容易的標的，未來再透過換屋來逐步接近自己的夢想美宅。

傅瑞媛轉戰華泰銀行總經理之前，在兆豐銀行任職長達30多個年頭，從分行經理人陸續高升至總行副總，熟稔各項業務，無論消金、財富管理或企金授信與聯貸業務都相當擅長，從前台業務到中後台的授信後管理等，她均有豐富的營運管理資歷與功力。

由於調進總行之前，傅瑞媛在不少分行工作過，分行位置從新北市中永和到台北市市中心到北投、內湖都有，因此傅瑞媛年輕時買房、換屋的經驗也相當豐富，她也根據自己的收入能力，逐步從開始的老公寓，再換屋到電梯華廈，後來才住進有管理的社區大樓。

傅瑞媛認為，年輕人買房自住，除了考量自身的購買力，買遠一點、老一點的房子，來達到早一點實現有房的目標，買房更需要好好慎選物件，才能讓自己住得合適，未來換屋要脫手也有市場，所以她建議買房好好挑，她以自己為例，就曾經看房看了上百間，花了一年多的時間，才找到滿意的房子。

不過，傅瑞媛也提醒，不要因為升息或者想要等房價跌多一些而放慢了買房的腳步，或者擔心現在的薪水不高而退縮暫時不買房，她舉例，過去有位兆豐銀的老同事，一直想等存好一筆錢再買房，結果存錢速度趕不上房價上漲的腳步，以致錯失購屋良機。

因此，傅瑞媛建議年輕人，可以挑戰購買未來五年後的收入水準供得起的房子，這樣既可以鞭策自己努力工作賺錢，也可以避免錯過買房機會的風險。

傅瑞媛一開始買房就設定要分階段、透過換屋方式，提高自己買房愈住愈理想的籌碼，所以她買房除了根據工作地點考量交通距離適中、生活機能便利等條件外，更重要的是考量未來轉手是否容易，所以她每次換屋都是成功獲利、愈換愈接近理想目標，因此她建議年輕人分階段設定自住房屋的條件，不要一下就訂高目標，年輕時或許辛苦些，但日後終能享有坐擁好窩的滿足感。