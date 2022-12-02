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大江基因展示精準健康技術 攜明基佳世達擴大服務

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

大江基因（6879）今（2）日表示，該公司與佳世達共同參加醫療科技展，展出各項投資於基因科技，而衍生的專科檢測、精準用藥指引與治療服務，大江基因目前基因檢測項目服務超過32間診所，今年基因檢測數量成長12%。

根據調查研究指出，全球精準健康市場規模到2025年將達到5,847億美元，大江基因受惠於佳世達參與私募案，藉投資互補雙方資源，針對此次展出之精準健康領域，透過預測(Predict)、預防(Prevent)及個人化健康管理對策(Personal Treatment)，以個人化精準健康服務提供患者更佳的治療建議。

大江基因表示，公司未來借重佳世達醫療大艦隊資源，將攜手擴大精準健康服務於其他專科，如聽力損失、心血管疾病等，提供各面向精準風險預測及醫療指引，為大眾帶來更健康的生活，超前部署贏過歲月。

大江基因表示，目前公司在細胞治療領域，開始瞄準以NK自然殺手細胞、癌症腫瘤治療做為與醫院合作之重點研究項目，盼成為重症病患存活的新希望。大江基因合作送件之特管細胞治療技術預計應用於肺癌、肝癌、胃癌、食道癌、大腸結腸癌、腎臟癌、乳癌、腦癌等八種實體癌。大江基因採用全封閉式細胞培養，可阻隔細胞培養過程之汙染問題，確保細胞最佳品質。

此外，大江基因延攬國際醫藥領域專家投入開發細胞新藥，透過強化其原有的細胞活性，大江基因獨家技術平台，經試驗顯示其免疫細胞在凍存後仍能保持極高的細胞活性，預計2023年啟動前臨床開發，期待嘉惠更多患者，與明基佳世達大艦隊共創精準醫療全新未來。

大江 佳世達

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