專家帶路／南京松江商圈三大案場 房型完備

蔡佳宏推薦的三個案場分屬不同的性質，第一個是新東京宅，是區內少數以套房為主的大樓，建設公司是興富發建設與亞昕開發，知名度高，也因為是捷運共構產品，搭乘捷運相當方便，具交通便利優勢。

新東京宅因為地點好、公設完整，指名度高，一般價位落在1,500萬元到2,000萬元間，坪數在15坪上下，單價在100萬元左右，買家除了自住需求之外，也有不少是置產，租給外商投報率高，相當有吸引力。

第二個案場琢豐是南京松江商圈極少有的新成屋，十樓以下是寒舍艾美集團飯店使用， 十樓以上的高樓層才是住宅使用。此案公設完整，是由愛馬仕御用建築團隊設計的精品宅，坪數從22坪到64坪，目前的成交價依樓層高低從每坪140萬元到160萬元。過去最低成交135萬元1坪，最近的成交價較高已來到160萬元。

鄉林京華是區內指名度很高的社區，也是鄉林建設的指標個案，坪數在46坪到115坪，去年有成交二、三間， 因為屋齡12年，要找五、六千萬元間的三房帶車位的產品這裡相當理想，很多自用需求、資產雄厚的族群會指定這個社區。