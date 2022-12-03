專家帶路／南京松江商圈三大案場 房型完備

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
信義房屋松江南京店專案經理蔡佳宏。記者林俊良／攝影
信義房屋松江南京店專案經理蔡佳宏。記者林俊良／攝影

蔡佳宏推薦的三個案場分屬不同的性質，第一個是新東京宅，是區內少數以套房為主的大樓，建設公司是興富發建設與亞昕開發，知名度高，也因為是捷運共構產品，搭乘捷運相當方便，具交通便利優勢。

新東京宅因為地點好、公設完整，指名度高，一般價位落在1,500萬元到2,000萬元間，坪數在15坪上下，單價在100萬元左右，買家除了自住需求之外，也有不少是置產，租給外商投報率高，相當有吸引力。

第二個案場琢豐是南京松江商圈極少有的新成屋，十樓以下是寒舍艾美集團飯店使用， 十樓以上的高樓層才是住宅使用。此案公設完整，是由愛馬仕御用建築團隊設計的精品宅，坪數從22坪到64坪，目前的成交價依樓層高低從每坪140萬元到160萬元。過去最低成交135萬元1坪，最近的成交價較高已來到160萬元。

鄉林京華是區內指名度很高的社區，也是鄉林建設的指標個案，坪數在46坪到115坪，去年有成交二、三間， 因為屋齡12年，要找五、六千萬元間的三房帶車位的產品這裡相當理想，很多自用需求、資產雄厚的族群會指定這個社區。

捷運 東京 愛馬仕

延伸閱讀

想出國滑雪不必飛長途！亞洲5個滑雪迷聖地

日本藏壽司要賣台灣石斑魚 農委會今東京開記者會

高雄市「凱旋青樹」社宅245戶 備1至3房明年1月招租

打造專屬員工宿舍留才 這些企業這麼做

相關新聞

和泰車 明年要全面調漲

和泰車昨（2）日宣布，自2023年1月1日起調整TOYOTA十多款新車售價，漲幅區間約1.5%-4.3%、平均漲幅2%，...

分家第一步 長榮國際停止公發

長榮國際昨（2）日召開股東臨時會決議停止公開發行，之後將依股東臨時會決議向主管機關申請辦理，本次出席股東持股比率72%，...

泰山護經營權 打焦土大戰

老牌食品廠泰山公司再出招對決龍邦建設，泰山昨（2）日董事會通過兩大決議，包括處分持有的全家便利商店股票86%，以及為更新...

名人找個家／傅瑞媛 分階段換屋

華泰銀行總經理傅瑞媛建議，年輕人買房自住，可以設定未來五年後自己的收入能力更好、能夠供得起的房屋物件下手，現階段在央行升...

專家帶路／南京松江商圈三大案場 房型完備

蔡佳宏推薦的三個案場分屬不同的性質，第一個是新東京宅，是區內少數以套房為主的大樓，建設公司是興富發建設與亞昕開發，知名度...

南京松江商圈 房價向上

南京松江的特色是以金融辦公商圈為主體，可謂台北新的華爾街，在以南京東路二段、松江路、建國北路與四平街為主要道路的區域，辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。