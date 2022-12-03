南京松江商圈 房價向上

南京松江的特色是以金融辦公商圈為主體，可謂台北新的華爾街，在以南京東路二段、松江路、建國北路與四平街為主要道路的區域，辦公類型的產品占了一半以上。也因為以辦公產品為主，帶動因為金融辦公需求而衍生的商務機能，包括旅行社、報關行、銀行業到商務中心都進駐這個區域。

信義房屋松江南京店專案經理蔡佳宏表示，這個區域的特色是各行各業的企業辦公室多，商務需求衍生的各項商機與時尚的都市樣貌相當吸引人，也創造出因為工作機會帶動的購屋需求，像是套房型的社區產品，就是提供給小資族自住或是上班族在此置產，也有飯店結合住宅的時尚產品，下班回到家就有度假的感覺。

因為南京松江商圈房市的物件相當多元，無論是企業主或是受薪階級都有產品可以選擇。

在這裡買房子就是像在紐約市中心購屋的概念，南京松江商圈的房價因為需求支撐而逐步走高，但提供的便利性與獨特的氛圍，吸引更多人加入。

南京松江是早期開發的區域，除了金融辦公室之外，也有完整的住宅區。整體來看，大致是街廓外圍是辦公室產品，區域內則包括公寓、住家和各種店家，是相當典型的住商混合社區，在這裡居住幾乎一下樓什麼店家都有，能滿足各項需求，生活機能已無須一一細數。

因為是金融辦公商圈為主，形成相當特殊的現象，平常周一到周五都是來此工作的上班族，車水馬龍、人來人往，但一旦到了周末就是典型的住家氛圍，成為沒有人流的安靜社區，巷弄裡的咖啡店吸引的是周末住宅區的休閒居民。

蔡佳宏指出，從產品構造來說，這個區域裡從小套房到標準住家，或是高總價的豪宅、辦公空間，可說是應有盡有，辦公室則為其中主體。近年來南京松江商圈無論是什麼樣的產品，都是惜售的狀況，釋出不多，尤其是辦公室釋出非常少，因為企業主或是公司行號幾乎搬進來就不會退出，即使有些公司空間不足，到南港或是內湖購置辦公室，這裡也多半不會出售，寧可轉租也不賣掉。

近期比較有釋出的大部分是繼承取得，為了財產分配而出售的案件，另外之前因為疫情因素影響，有部分旅遊業因為經營壓力大而不得不出售房產。畢竟這個區域裡都更的案子愈來愈多，幾乎只要是產權單一的大樓都開始改建，可以預期未來都市的樣貌也會有明顯的不同，可期待值相當高。

值得留意的是，即使南京松江商圈的房市供給有限，但是有意購買的人需求卻相當強勁，這使得區域內的房價相當穩定，近年出現穩步走堅的行情，即使近期房地產的價格出現鬆動，南京松江的房價仍相當穩定，尤其這兩年間區域內的房價明顯拉高，比起之前上漲超過一成以上。

釋出少、需求多，加上交通極方便，具備十足的生活機能，讓南京松江商圈對購屋者的吸引力持續增加。