中鋼+工研院 鋼化聯產先導工場今啟用

中鋼在工研院技術挹注下投資2億建置全台首座「鋼化聯產」先導工場，可捕捉鋼廠排出的一氧化碳及二氧化碳，分離純化後製成甲醇、甲烷，供應下游石化廠做為基礎原料。鋼鐵及石化業首度跨域聯手，展開全新循環經濟模式，未來進駐新材料產業區後估計可年減290萬噸，相當於7450座大安森森的排碳量，更接近淨零永續目標。

設在中鋼的「鋼化聯產」先導工場今天揭牌啟用，經濟部長王美花、中鋼董事長翁朝棟、工研院長劉文雄及中油、長春、大連等化工廠高層出席見證。王美花說，高雄鋼鐵廠與石化業緊鄰，具強強聯手的客觀優勢。

王美花說，經濟部本周盤點國家減碳目標，預計2030年碳捕捉封存再利用目標為100萬噸，她自己也擔心能否達標，因此希望鋼化聯產模式能擴大，合力達標。

中鋼董事長翁朝棟說，中鋼2、30年來推動區域能資源整合，才具備「鋼化聯產」基礎，過去中鋼把工業氣體、廢熱賣給臨海工業區石化業，副產品收入年賺13億，但石化業不必進口或生產蒸氣及廢熱，共創雙贏。

翁表示，「鋼化聯產」之後，初階的先導工場，預估一年可減碳4900噸；第2階攜手化工業建立的示範工場可減24萬公噸；第3階段進駐「新材料循環產業園區」成立碳循環產業聚落後，會進入商轉，一年減碳290萬噸。