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佳世達集團董事長陳其宏 榮獲科技管理獎

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達集團董事長陳其宏(右)榮獲科技管理獎，由中華民國科技管理學會理事長彭裕民頒贈。圖／佳世達提供
佳世達集團董事長陳其宏(右)榮獲科技管理獎，由中華民國科技管理學會理事長彭裕民頒贈。圖／佳世達提供

亞太歷史最悠久之科技管理團體-中華民國科技管理學會今(2)日頒發第二十四屆科技管理獎，佳世達（2352）集團董事長陳其宏榮獲科技管理最高榮譽之個人獎獎項，肯定佳世達以大艦隊的合作模式再加上產官學研的多方合作，不遺餘力推動產品創新和人才培育，發揮產業影響力。

中華民國科技管理學會為亞太歷史最悠久之科技管理團體，今日舉辦「2022中華民國科技管理學會年會」，並頒證科技管理最高榮譽之個人獎、團體獎及科技管理院士。其中個人獎由佳世達集團陳其宏董事長、李長榮集團李謀偉總裁及成功大學蘇慧貞校長榮獲。

中華民國科技管理學會理事長彭裕民表示，面對疫情及國際局勢影響，從虛實到跨域的科技管理甚為重要，建構以科技智慧創新、跨域永續發展是未來科技管理之趨勢。他感謝及肯定科技管理獎得主與新任院士們，在技術創新及其產業化的卓越成就，扮演著支持臺灣經濟的重要力量，並皆注重創新研發與關懷環境永續。

彭裕民表示，佳世達集團陳其宏董事長運用擬定標準投資流程、開放集團資源，亦透過產官學研的多方合作，持續投資前瞻技術，不遺餘力的推動產品研發創新與人才培育，以發揮產業影響力。

佳世達 陳其宏

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