和總統官邸為鄰！金門牛肉乾大王進軍北市推案

北市植物園知名豪宅「松濤苑」旁有新建案，來自金門的高坑集團旗下熙鼎建設，和日本華熊建設合作，推出一層一戶住宅，案名「熙鼎九簷」，個案訴求台北植物園伸手可及、和現任總統官邸相鄰，以及台日聯手，近期開工，預計2年半至3年完工。

九簷基地就在總統官邸旁，重慶南路二段8巷內。個案基地約147坪，規畫樓高10層共9戶，均為55坪，毛胚交屋，每戶配有2車位，開價目前尚未確定，市場預估單價行情約在180~190萬元。

高坑集團為金門知名餐飲品牌，最早為「高坑飲食部」，後來以牛肉乾聞名，近年多元發展，成立熙鼎建設在金門推案，近期進軍台灣本島在台北推出首案「九簷」。

熙鼎建設總經理陳忠祥表示，九簷基地是在三、四年前透過他人介紹取得，由於基地環境條件特殊，雖然面積不大，但以超高規格規畫，包括委請知名建築許華山規畫設計，並和日本華熊營造在台灣成立的華熊建設合作推案。

華熊建設董事長稻豊彥表示，華熊建設來台多年，所承接的知名建案也不下數十件，歷經多位知名建築大師設計理念的洗禮，融合中日對建築設計的優點，為落實屬於華熊營造自己對於建築美學的見解，進而成立華熊建設。

他表示，要落實自己的理念，必須要有找到好夥伴以及好標的，熙鼎「九簷」符合這樣條件，因此決定和攜手合作。

陳忠祥表示，雖然是金門建商，但對本島房產並不陌生，高坑在新北市設有工廠，近期也在台北市大安森林公園旁購入一整棟總部，展示深耕台北市，進軍不動產市場決心。