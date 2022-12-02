中鋼攜手工研院 建立全台首座「鋼化聯產」先導工場

經濟部今（2）日宣布，國內首次結合鋼鐵業及化工業的碳捕捉再利用「跨業合作」計畫有成。中鋼（2002）投資2億元建置全台首座「鋼化聯產」先導工場，結合技術處科技專案補助工研院的碳捕捉再利用技術，進行碳循環再利用的技術驗證，預估年減碳量4,900噸。

未來中鋼規劃將與化工業夥伴合作成立「鋼化聯盟」，展開「示範工場」計畫驗證商業模式，成功後將共同成立碳循環經濟園區，預估年減碳量更可望達290萬噸，相當於7,450座大安森林公園的二氧化碳吸納量，實踐「不只減碳，還要發展碳利用」的目標，開創綠色產業鏈新商機。

經濟部部長王美花表示，全球已超過130個國家宣示淨零碳排目標，各國或區域經濟體將實施碳關稅制約碳排放，如歐盟碳邊境調整機制。台灣的經濟以出口導向為主，政府已規劃能源轉型、產業轉型、生活轉型及社會轉型等四大轉型方向，並將輔以12 項關鍵戰略制訂行動計畫，以落實淨零轉型。實現淨零艱難任務，需要產、學、研各界與政府攜手努力，並採取先大後小、以大帶小的模式推動。鋼化聯產先導工場落成，展現國內強大的減碳企圖心與行動力，不僅寫下鋼鐵業及化工業兩大產業合作減碳的新篇章，更加速我國淨零轉型工作，邁向2050淨零願景。

中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼公司面對產業環境巨大變化、國際貿易競爭等嚴峻挑戰，已結合高值化精緻鋼廠及發展綠能產業經營發展雙主軸，重新淬鍊出「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景，鋼化聯產先導工場的建置正與中鋼新願景相互呼應。中鋼公司特別感謝經濟部對鋼化聯產計畫的支持與協助，以及工研院先進技術的大力加持，後續將和石化業夥伴合作成立鋼化聯盟，展開示範工場規劃，驅動臺灣產業淨零轉型工作加速前進，打造嶄新的碳資源整合供應鏈。

翁朝棟進一步說明，鋼化聯產是中鋼公司邁向2050 碳中和的重要關鍵路徑之一，鋼化聯產將以三階段推進，第一階段為建立實驗室及先導工場，結合工研院技術進行合成化學品的應用技術研發及驗證；第二階段將攜手化工業夥伴建起可實際商業化生產化學品的示範工場，期盼每年可以達到實質降減排碳24萬公噸；第三階段，期望在國家減碳策略的推進下，共同來促成新材料循環產業園區，攜手各業夥伴建立起碳循環產業聚落，年減碳量預計可達到290萬噸。

工研院院長劉文雄說，2050 淨零排放是一項跨世代、領域及產業的轉型工程，對未來30年經濟發展將產生重要的影響！高雄在發展鋼化聯產具有地利優勢，擁有鋼鐵及化工產業聚落，因此拓展「碳資源」整合更能發揮優勢效果。工研院很高興有機會在中鋼與化工產業區域資源整合的基礎上，與中鋼合作鋼化聯產，共同推動「碳循環再利用」關鍵技術發展，協助產業達到無痛低碳生產，攜手建立跨產業的鋼化聯產新合作模式，擴大區域能資源整合範疇，創造新產值。工研院未來將持續應用技術與服務，提供全方位的減碳解決方案。

長春石化總裁林書鴻表示，台積電（2330）是台灣的護國神山，在半導體製程中有許多高精密製程，是需要用到高純度的濕式化學品，若要打進台積電5奈米、甚至3奈米、2奈米的供應鏈，化學材料純度必須達到PPT（兆分之一）等級的高標準，長春技術已可達到半導體製程上的嚴格要求，更成為台灣半導體最堅實的後盾。

目前全球都在積極節能減碳，長春公司三年前就開始研究減碳技術，而長春營運超過12年的醋酸廠一年就可以吃掉12萬噸的CO2，是臺灣獨創的技術。加上中鋼本身有很多建廠經驗，工研院則有很多技術與人才支持，若能透過鋼化聯產的合作與搭配，相信未來對臺灣社會淨零減碳能做出更多貢獻。

政府現在積極推動綠電或太陽能等潔淨能源，但同時也面臨台灣土地缺乏的困境，林書鴻總裁也呼籲政府，對企業來說，鋼化聯產也面臨相同問題。長春擁有許多寶貴的技術與經驗，期望政府能大力支持鋼化聯產合作計劃。