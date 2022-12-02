北市府聯手悠遊卡公司前進日本沖繩 迎接海外觀光市場轉型商機

隨著觀光產業強勁復甦，為加速後疫情時代海外觀光市場推廣，台北市長柯文哲率市府團隊及悠遊卡公司赴日本沖繩交流，除拜訪沖繩縣廳強化雙邊合作外，特前往參訪沖繩在地飯店，深度了解旅宿業者在後疫情時代如何透過數位轉型、取得永續認證等思維，迎接疫後新商機。悠遊卡公司更於11月7日進軍沖繩市場，只要帶著悠遊卡，就能在沖繩全境超過2,000個消費熱點消費，省去匯差且免手續費，實現現金零接觸服務。

柯文哲表示，疫情前(2019年)台日二國互訪人次高達705萬人次，其中日本來台旅客216萬人次排名第二，訪日台灣人則有逾489萬人，而沖繩旅遊之外國旅客比例，以台灣佔34%位居第一。日本政府於2022年10月正式開放免簽自由行，旅遊市場逐漸回溫，其中台灣觀光客更高達48%。

今（2）日上午拜會沖繩縣廳時，知事玉城丹尼也表示，日本正在漸漸解封，沖繩也已經做好接待國外旅客的準備，隨著旅遊市場回溫，台日雙邊皆反思如何將特有文化與在地產業重新連結，成功吸引遊客回訪，相信疫情過後，台日雙方民眾交流會更加密切。

悠遊卡公司宣布悠遊卡進軍國際首站，就選在日本的沖繩。柯文哲表示，這次可以在沖繩使用悠遊卡，非常謝謝沖繩縣政府的大力支持與幫忙。自11月7日起日本沖繩逾2,000商店可使用悠遊卡消費，柯文哲此趟參訪行程更親自體驗，持悠遊卡在人來人往的國際通消費，享受即時匯率換算新臺幣扣款功能，更大讚可透過手機直接加值，免收手續費，成功讓台灣走出去、世界走進來，開創新型態旅遊消費環境。

台北市政府為協助旅宿業者迎接後疫情轉型商機，今年度辦理多場旅宿轉型課程，將轉型分為：「永續低碳」、「穆斯林友善」、「數位智能」、「創新行銷」等，深獲業者肯定。並將轉型成果帶往沖繩交流，此趟行程拜會了兩家沖繩在地旅宿業，分別為強調「永續發展 生態保護」的Hotel Collective以及主打「智能旅館數位創新」WBF集團旗下飯店。不管是旅宿導入環境永續理念或積極推動無人櫃檯等機器人自動服務，都一再突顯世界各地旅宿業者轉型的必要性。

觀光產業變動快速，北市府強調透過此次經驗分享展現雙邊轉型成果，期共同重振觀光產業。