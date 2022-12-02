郵政物流園區首座指標性建物落成 邁入智慧物流及數位轉型嶄新里程碑

中華郵政公司基於業務轉型發展物流需要並配合政府施政目標，建置郵政物流園區，該園區第一指標性建築物–郵政物流中心於今（2）日上午舉辦「郵政物流中心落成典禮」。

中華郵政公司表示，郵政物流中心地上八層、地下一層，主要樓層四層，每層四倉儲單元，共有16倉儲單元，倉儲面積約4萬8,000坪，總樓 地板面積達6萬9,686坪，設置兩座立體迴旋車道及218個裝(卸)貨月台。

電商業者進駐營運，將是全台首座國際級電商運籌園區，更是台灣電商同業中，首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心；營運規劃導入倉儲管理系統，搭配各種自動化設備，大幅提高物品儲存、揀貨及出貨的效率。在建築設計上，均符合智慧建築及綠建築規範，並於屋頂布建風力發電設施，結合資訊科技與綠色能源構想，綜合運用智慧感測網控及高效率機電整合科技，有效提升建築物使用品質及機能，創造更安全、舒適、便利、節能的優質工作環境。

郵政物流園區可匯聚物流及其支援性產業進駐，形塑物流產業鏈聚落， 透過倉儲及郵務作業環節的垂直整合，提供一條龍式服務，期望攜手電商及零售等企業客戶共榮發展，落實「數位國家、智慧島嶼」之政策綱領，帶給 消費者優質、快速、便利、安心的生活購物體驗，提供國人更完善的現代化郵政物流服務。

今日的落成典禮是由中華郵政公司董事長吳宏謀主持，行政院院長蘇貞昌、交通部部長王國材及桃園市市長鄭文燦等政府高層均蒞臨現場，共同見證郵政物流園區重要里程碑，展現郵政公司持續推動業務轉型、發展智慧物流，及與產官學各界攜手推動產業發展成果。