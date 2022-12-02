普生推CellBio檢測系統新品 完善液態活檢產品線佈局

普生（4117）今（2）日表示，公司年度的台灣醫療科技展中亮相新一代全自動及輕量型等兩款CellBio循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統產品，可同時執行最多10組及兩組樣品檢測，保持產品高檢測精準度，並有效大幅提升檢測效率。

此外，普生也將於展會中完整展示精準大健康領域佈局業務範疇，包括精準檢測服務、液態活檢、CDMO（委託開發及生產）、數位醫療診斷服務、P113抗菌胜肽藥品等核心業務，明年將積極加大國外業務推廣，以期創造集團營運正面之挹注。

普生旗下新款全自動CellBio循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，是透過專利型濾膜濾法分離技術iFiltration，只需抽取少量7.5mL的血液，即能在非侵入性的採檢過程完整監測血液中循環腫瘤細胞數量，擁有超過90％癌細胞捕獲率，可一次檢測10組樣品，滿足醫院、實驗室、學術單位等檢測效率，並可有效偵測血液循環腫瘤細胞、監控體內癌細胞動態變化，透過更精準有效率的篩檢方法幫助患者提早發現及治療。

普生表示，針對旗下精準檢測業務方面，累計至今已推出B/C肝、愛滋、子宮頸癌、以及新冠肺炎等75項檢測試劑產品，為進一步擴大精準檢測業務市場競爭力，普生將推出All in one自有核酸檢測設備，從萃取、PCR至檢體分析等檢測過程可快速在同一台機器上完成，有效簡化檢測流程與提升效率，增添集團新一產品銷售。

此外，憑藉普生超過38年的體外診斷試劑研發和製造經驗，近年持續穩步發展CDMO業務，由於普生CDMO業務可提供客製化試劑自設計、生產、包裝至全球註冊之整體解決方案，或是從試劑開發、生產、包裝至全球註冊的概念證明，以及現有試劑OEM代工等三種服務方案，目前已有約5家國內廠商CDMO合作實績，未來將加大國際市場CDMO業務開發契機，以期助力整體營運良好穩定度。

普生進一步表示，為佈局大健康長期市場趨勢，持續戮力開發新技術、新產品，包括延伸至CellBio™液態活檢業務、以及旗下普研子公司加大P113+抑菌蛋白應用產品開發，提升自有品牌「oh care歐克威爾」銷售等，其中P113+抗菌胜肽為篩選自人體萃取口腔唾液中天然、穩定及溫和抗菌蛋白，具有高達99%的抑菌功效，並通過美國FDA Phase II及台灣SGS檢驗，打造「oh care歐克威爾」為成人及兒童口腔保健專家品牌定位，並積極拓展線上、實體門市銷售，除11月已正式打入全台近130間之佑全連鎖藥局通路，同時亦美國知名電商平台Amazon上架兒童口腔保健產品銷售，短短一個月兒童漱口水產品全數售鑿之佳績。