快訊

王鴻薇若選上立委「松信恐直接少一席議員」！ 落選頭吳崢批：不值得託付

張國煒與哥哥們達共識 長榮國際撤銷公發談兄弟分產

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

長榮集團家變先前落幕，在老三張國政靠攏大哥張國華之後，集團上月已啟動兄弟分家首部曲，由大哥派的長榮海運買下長榮鋼鐵股票及巴拿馬長榮國際（EIS）的碼頭；今天（2日）緊接著召開長榮國際（EIC）股東臨時會，決議撤除股票公開發行，讓公司私有化、處分資產更便利。

因老大與老三早有共識，皆同意撤除EIC公發，且相關股權加起來已約三分之二，通過「撤公發」議案本就毫無懸念，但值得注意的是，本次出席股東比例達72%，連先前沒表態的老四張國煒母親李玉美也出席同意該案，代表兄弟間大和解的基調已形成；目前只有老二張國明尚有心結未解，未出席股臨會，還須時間磨合。

長榮國際今天召開股東臨時會，討論停止股票公開發行案。長榮國際的前10大股東持股高達99.9%，股權高度集中，資本額約40億元，卻槓桿集團眾多資產，也是長榮海運與航空的前三大股東。其股東結構為：張榮發（文教）基金會占28.86%，張榮發慈善基金會5%，老大張國華、老二張國明、老三張國政3兄弟各占18%，二房張國煒母親李玉美有7.14%，張榮發身後未處理財產5%。目前「文教」歸老大，「慈善」歸老三。

今天出席率約為72%，包括張國華與張國政共36%、文教基金會的28.86%、張國煒母的7.14%。「撤銷公發，可替處分與分配資產，省去很多程序，不然主管機關的相關規定多如牛毛，如轉為非公發公司，只要股東講好就沒問題。」相關人士說。

張國華先前即提議，解決經營權最好的辦法，就是解散集團兩大控股公司EIS及EIC，兄弟四人取得各自的財產後，再去投資所想要經營的公司，取得主導權。業界人士舉例，本就無意爭經營權的張國明拿錢走人，張國煒則可挹注星宇航空或爭取立榮，而張國華跟張國政，則持續布局長榮海運與航空的持股。

長榮海運 股東臨時會 張國煒

延伸閱讀

長榮經營權之爭再起？立榮航空須召開股臨會補選董事

星宇航空興櫃價重回19元再度超越華航！ 張國煒疼惜員工「飛機塞滿LV包」

空機塞滿LV！何如芸曝張國煒私下一面　網全羨炸

蔣萬安壓軸訪星宇航空 張國煒被問欣賞誰：不要挖坑

相關新聞

又一家車商漲價！TOYOTA宣布調漲車價平均2% 熱門款都在列

通膨壓力車廠成本壓力炸鍋，裕隆日產（2227）開新年度車價調漲第一槍後，國內銷售量最好的TOYOTA在與日本原廠全力溝通...

盧森堡世界暨廚藝競賽 台灣選手裴志偉首次雙金榮耀鍍身

盧森堡世界盃傳回好消息，廚藝界A級競賽的「盧森堡世界暨廚藝競賽」因疫情停辦多年，台灣六面金牌得主裴志偉於今年再度參賽，成...

嘉義最大蔗園馬賽克拼貼藝術 勤誠興業新廠房吸睛亮點

勤誠興業股份有限公司在嘉義縣馬稠後產業園區，購地建廠，上午舉行新廠房落成及40周年慶，董事長陳美琪邀請馬賽克拼貼藝術家歐...

購置新車案 高鐵：著手研議包含洽第三人採購可行性等方案

台灣高鐵公司（2633）今日表示，綜合考量高鐵現行乘載率狀況(尤其周末及疏運假期)、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度...

郵政物流園區首座指標性建物落成 邁入智慧物流及數位轉型嶄新里程碑

中華郵政公司基於業務轉型發展物流需要並配合政府施政目標，建置郵政物流園區，該園區第一指標性建築物–郵政物流中心於今（2）...

中鋼攜手工研院 建立全台首座「鋼化聯產」先導工場

經濟部於今（2）宣布，國內首次結合鋼鐵業及化工業的碳捕捉再利用「跨業合作」計畫有成，中鋼（2002）投資2億元建置全台首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。