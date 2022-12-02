張國煒與哥哥們達共識 長榮國際撤銷公發談兄弟分產

長榮集團家變先前落幕，在老三張國政靠攏大哥張國華之後，集團上月已啟動兄弟分家首部曲，由大哥派的長榮海運買下長榮鋼鐵股票及巴拿馬長榮國際（EIS）的碼頭；今天（2日）緊接著召開長榮國際（EIC）股東臨時會，決議撤除股票公開發行，讓公司私有化、處分資產更便利。

因老大與老三早有共識，皆同意撤除EIC公發，且相關股權加起來已約三分之二，通過「撤公發」議案本就毫無懸念，但值得注意的是，本次出席股東比例達72%，連先前沒表態的老四張國煒母親李玉美也出席同意該案，代表兄弟間大和解的基調已形成；目前只有老二張國明尚有心結未解，未出席股臨會，還須時間磨合。

長榮國際今天召開股東臨時會，討論停止股票公開發行案。長榮國際的前10大股東持股高達99.9%，股權高度集中，資本額約40億元，卻槓桿集團眾多資產，也是長榮海運與航空的前三大股東。其股東結構為：張榮發（文教）基金會占28.86%，張榮發慈善基金會5%，老大張國華、老二張國明、老三張國政3兄弟各占18%，二房張國煒母親李玉美有7.14%，張榮發身後未處理財產5%。目前「文教」歸老大，「慈善」歸老三。

今天出席率約為72%，包括張國華與張國政共36%、文教基金會的28.86%、張國煒母的7.14%。「撤銷公發，可替處分與分配資產，省去很多程序，不然主管機關的相關規定多如牛毛，如轉為非公發公司，只要股東講好就沒問題。」相關人士說。

張國華先前即提議，解決經營權最好的辦法，就是解散集團兩大控股公司EIS及EIC，兄弟四人取得各自的財產後，再去投資所想要經營的公司，取得主導權。業界人士舉例，本就無意爭經營權的張國明拿錢走人，張國煒則可挹注星宇航空或爭取立榮，而張國華跟張國政，則持續布局長榮海運與航空的持股。