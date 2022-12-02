盧森堡世界暨廚藝競賽 台灣選手裴志偉首次雙金榮耀鍍身

盧森堡世界盃傳回好消息，廚藝界A級競賽的「盧森堡世界暨廚藝競賽」因疫情停辦多年，台灣六面金牌得主裴志偉於今年再度參賽，成功為台灣抱回兩面金牌。頒獎時評審還不斷與裴志偉確認是否來自台灣，也是裴志偉首度挑戰雙面金牌，並成為台灣第一位累積獲得八面金牌的選手。

敦謙國際長期深耕台灣旅宿業智能化發展，並將台灣旅宿智能的硬實力推向國際，有感於國際級的選手與敦謙國際一樣擁有絕佳的技術，在籌備比賽個過程中都相當艱辛，希望能透過企業的力量力挺本年度唯一的台灣選手六面世界廚藝金牌裴志偉，於11月22日前往參加盧森堡世界盃國際廚藝競賽，繼續勇敢追夢，讓世界看見台灣。

敦謙國際執行長戴東杰表示，近期在集團前進國際的版圖中也曾面臨許多情況，包含國際市場情勢、資源整合等，以集團的資源尚且都會面臨無數挑戰，更何況以個人之姿挑戰國際比賽殿堂，相當欣賞裴志偉的永不放棄的勇氣與不斷精進自己的毅力，這一點跟敦謙國際團隊的精神很像。

敦謙國際先期也積極部署餐飲烘焙團隊做準備，近期也網羅資歷豐富的行政主廚張志賢加入團隊，適逢12月1日口罩令的解除，整體市場包含住宿與餐飲都將加速復甦，此次與裴志偉的合作，不僅希望作她比賽的後盾，更希望未來能與其攜手將國際級的視野與手藝，落實在市場上，包含旗下直營飯店品牌，雀客藏居、雀客旅館等飯店內的餐飲等，讓更多台灣民眾能有機會真實的品嚐到國際級烘焙美食。

裴志偉摘下世界最高廚藝殿堂的桂冠，6年奪6金，從過去的新聞資料中，光環背後她更常談論的是歷程的艱辛，也曾因為比賽面臨沒有進帳、斷炊只能咬牙苦撐的日子。在2021年受訪時曾表示「當你什麼都沒有的時候，活下來是一個很重要的事情，這時候會告訴自己，你應該到谷底了，沒有什麼可以輸了，所以你只能勇往直前、無所畏懼，什麼都不要怕，就是走。」