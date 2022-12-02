日本挺16強 王品和牛慶功 網紅包場「和牛涮」請吃到飽

日本再創奇蹟挺進16強，王品集團用頂級和牛慶功，旗下主打日式和牛鍋物吃到飽品牌「和牛涮」豪氣幫球迷加菜，不論球賽輸贏即日起至1月20日前到忠孝東店點「頂級和牛」或「極上和牛」套餐方案，可免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」。而日本首戰以2：1爆冷擊敗德國隊跌破許多球迷眼鏡，YouTuber團體「反骨男孩」成員培根也將兌現承諾，12月5日晚間8點在「和牛涮」羅斯福店包場請客和牛吃到飽。

世足賽死亡之組驚奇不斷，日本在小組第3戰對西班牙再度發威，下半場堂安律攻破球門追平比分，加上田中碧以頭鎚入網逆襲，奇蹟式反超以2:1擊退西班牙挺進16強，押對寶的球迷吃爆和牛慶祝日本隊晉級。

王品表示，除了「和牛涮」升級純血和牛吃到飽，12月31日前兩人內用消費各到社群臉書或IG打卡，招待價值129元「極鮮文蛤」一份。精品麻辣鍋「青花驕」12月1日至明年1月15日推出下載「王品瘋美食 App」到「優惠好康」領券，憑券內用消費滿千元贈送價值238元「特色綜合丸」一份。

追球賽也要補充體力，想大啖日本和牛不用怕吃膩，王品集團擁有牛排、鍋物、燒肉、鐵板燒、日系等品牌，提供多元料理和不同價位，想和朋友歡聚嗑鍋涮肉吃到飽或是優雅吃套餐都可以，旗下主打日式和牛鍋物吃到飽「和牛涮」和精品麻辣鍋「青花驕」有「日本頂級A5黑毛和牛」能涮個痛快。燒肉餐酒品牌「最肉」提供「日本A5和牛翼板」、「日本A5和牛肩小排」及「日本A5和牛紐約客」各種部位讓愛吃牛肉的顧客能吃個盡興。

日料品牌「藝奇」則有「日本A5黑毛和牛岩板燒」打造頂級和牛饗宴征服饕客味蕾。全新精品鐵板燒「阪前和牛鐵板燒」則有「頂級鹿兒島A5黑毛和牛」以獨創薰香靜置手法低溫熟成，徹底展現日本和牛特有細緻脂香。

2022世界盃亞洲球隊表現備受矚目，日本隊在小組首戰爆冷擊敗德國，第2戰不敵哥斯大黎加，第3戰又奇蹟逆轉西班牙，這也是繼2018年俄羅斯世足賽後，首度連續2屆世足賽都晉級16強，賽況驚喜連連點燃亞洲世足熱。