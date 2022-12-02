台中豪宅一哥再出手 2.76億元搶下西屯幼兒園房地

台中豪宅一哥再出手！聯聚集團旗下理仁建設以2.76億元搶下西屯幼兒園房地。市調統計發現，幼稚園儼然成為建商獵地最愛，台中市區陸續有9家幼兒園由建商入手，兩年內吸金近63億元。

根據實價登錄最新資訊揭露，西屯區上安路的永安幼兒園，建物161.43坪，土地約240坪，今年7月以總價約2.76億元售出，經查買家正是台中知名豪宅建商聯聚，以旗下子公司理仁建設的名義出手。

由於6月份聯聚建設才花費逾14億元，購入國家歌劇院後方的大都會幼兒園房地，連續兩個月重金買進幼兒園，顯示聯聚集團鎖定幼兒園獵地的目標相當明確。

台灣房屋台中青海店副店長黃緯程表示，理仁建設7月份買下的永安幼兒園，屋齡25年，目前幼兒園也還持續租用經營中，由於地段佳，被七期、逢甲及青海路三大商圈環繞，可說是台中市最繁華的核心地段。

然因當地發展成熟，素地供給稀缺，促使建商把目光轉向幼兒園，且永安幼兒園位居方正角地，對建商別具吸引力。

黃緯程進一步分析指出，該幼兒園所在的上石碑段，現今住宅用地的成交單價可達150萬元以上，而該筆交易換算土地單價約115萬元，取得價碼相當合理。

目前，當地預售新案平均單價已達4字頭，加上聯聚集團在台中的知名度與指名度皆不俗，推升行情的機會濃厚，因此推估建商旨在先獵地卡位，並持續收購周邊土地，未來推案，價碼應會朝5字頭挺進。

據台灣房屋彙整實價交易資訊，近兩年台中市區已有9家幼兒園傳出交易，其中西屯區5間、北屯區與南屯區各2間，合計吸金62.85億元，釋出5247.3坪精華地，且買家以大咖建商為主，包括聯聚、寶輝與惠宇等在地指標業者，以及寶佳、海悅的全國性建商。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，市區幼兒園「地坪大、地段佳、地主單純」，成為建商快速獵地的心頭好，且這些大型幼兒園的所在地，均位於台中人口表現強勢的西屯、北屯及南屯，房市剛需穩健，有利於建商往後推案佈局。