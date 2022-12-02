房市急變！北市5年首見價跌、赫見3大翻轉怪象

吉家網公佈今年第3季房市季報，六都呈現價漲量縮，桃竹地區房價轉強，但台北市出現五年來首次下跌現象。

吉家網董事長李同榮解讀，第3季高價市場受疫情擴散、股市重挫、兩岸緊張局勢三大利空影響最大，台北市首當其衝，不過全年均價仍然上漲4.19%，六都中台北房價漲幅吊車尾，也是全台50年來首見。

另外房市六大循環中的笫六循環，也是首次出現「三大翻轉」的怪現象：「蛋白翻身、南北翻轉、高價翻臉」。

李同榮指出，第3季房價漲勢收斂，六都平均漲幅比上季微漲3.3%，較去年同期平均漲幅達17.76%，六都房價季表現桃竹地區首次躍升榜首，凸顯大台北都會擴大人口流入的強勁發展潛力正在發酵中，長線後市可期。

台北市房價雖然已越過上波高點，但豪宅市場仍然是套牢重災區，尚未回到原來高點，尤其是第三季受兩岸緊張局勢影響，資金外流嚴重，高價豪宅市場交易清淡，影響平均房價出現5年20季以來首次下跌局面，雖然房價下跌幅度不大，但也是高價市場的一大警訊。

吉家網企劃處長莊文樹分析，六都第3季房價漲幅排行前十名分別是桃園中壢、台南安南、新竹竹北、新市安定、台中東區、台南歸仁、台中后里、台南麻豆。桃園中壢因桃機與綠線交會未來三鐵共構利基吸引外流人口進駐，房價表現異軍突起，長線抗跌，後市看好。

六都第3季比較去年同期，房價漲幅排行分別是：台南歸仁、台南善化、新竹竹北、台中中區、台中北區、高雄楠梓、桃園龜山、台南安南、高雄鹽埕、高雄橋頭。

排名第一台南歸仁漲幅46%，因高鐵三井Outlet 進駐帶動全新生活商圈，且長線有捷運通往南科園區利多，過去基期又低，造成急漲情勢，後續仍有待人口增長、商圈成熟，才能有續航動力。

李同榮表示，2022第3季開始房市受疫情擴散、股市重挫、兩岸緊張局勢三大利空影響，預期選後從12月開始到明年上半年，房市走勢會呈現交易量回溫，多空拉鋸、建商積極強攻最後一波攻勢，房價視區域與個案表現互有強弱。