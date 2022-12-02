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柏瑞醫骨質疏鬆AI輔助篩檢方案 超過20家醫院使用

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

柏瑞醫發表最新AI疾病輔助篩檢與DataSense精準醫療智慧實驗室方案。該公司歷經一年努力，以在臺灣超過20家醫院使用經驗，加上取得臺灣衛福部醫療認證 TFDA，及越南跟新加坡政府的醫療許可，已與新加坡跟越南大型醫療耗材通路Thuy An合作，開始導入骨質疏鬆AI輔助篩檢方案到當地醫院與健檢診所，市場反應相當正面。

柏瑞醫在今年在2022台灣醫療科技展中的英特爾展區展出膀胱癌、骨鬆、子宮頸、HPV、BRCA1/2，在南科展區展出包括膀胱癌、骨鬆、子宮頸、HPV、BRCA1/2，在工業局則展出膀胱癌篩檢。

該公司於2021年在英特爾首度在台舉辦的「Intel® DevCup x OpenVINO™ Toolkit」競賽中，以「X1 Imaging骨質疏鬆人工智慧輔助篩檢系統」作品拿下實作組冠軍，同時也是英特爾MRS解決方案夥伴的「柏瑞醫」。

柏瑞醫AI疾病篩檢方案以AI與基因序列自動數據分析技術，經由與各大醫院實際在醫院合作研發與測試，已經陸續取得衛生福利部醫療認證或取證中，例如骨鬆篩檢方案包括衛福部立朴子醫院及數家醫學中心都開始導入使用，另外也與新加坡跟越南大型醫療耗材通路Thuy An合作，開始導入柏瑞醫骨質疏鬆AI輔助篩檢方案到當地醫院與健檢診所。

搭載第2代Intel® Xeon®可擴充處理器的HPC伺服器為核心的精準醫療實驗室整合平台「DataSense」，提供100TB的儲存容量，能作為實驗室本地的數據中心，16Gbps的高通量傳輸速率，結合AI顯微鏡與PCR設備自動化設備，大幅節省操作的人力與時間，從各檢測設備收集數據做AI訓練並建立模型，可節省分析檢測樣本的時間，進行精準運算。透過醫學影像與基因分析軟體，能協助醫療人員進行數位病理分析，或利用次世代基因定序，協助篩檢腫瘤基因或遺傳疾病。

新加坡 骨鬆

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