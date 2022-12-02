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資誠進駐醫療科技展 協助生醫產業掌握精準健康新商機

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導

台灣醫療科技展於2022年12月1日至12月4日舉行，資誠(PwC Taiwan)進駐創新技術特展(Inno Zone)展區，與超過百家新創團隊共同展出，在全球精準健康浪潮之下，資誠協助產業掌握生醫新商機。

依據PwC Taiwan於11月29日發布之《2022精準檢測、預防、診斷發展現況與趨勢》報告，精準健康始於個人檢測數據，透過大數據分析、AI機器學習，能即早偵測健康變化、提升診斷效益並發展疾病預測模型，在整個生醫生態系中扮演關鍵角色，吸引業者搶佔新商機。

PwC Taiwan的《2022精準檢測、預防、診斷發展現況與趨勢》報告盤點全球精準檢測、預防、診斷產業價值鏈，歸納精準健康數據加值過程，包含裝置產品、軟體系統和服務三者共同串聯，形成完整產業生態系，調查發現：

1. 數據加值：居家篩檢產品、行動與智慧穿戴裝置、診斷監測醫材與實驗室檢驗產品是數據產生的起點。而透過軟體系統串接數據，提供累積的資訊作為技術加值則是數據功能最大化之關鍵。最後推動健康檢測疾病篩檢、健康管理與促進、遠距診療等服務產生個人化方案，為使用者帶來價值。

2. 法規創新：分析各國生醫產業政策與法規發展進程，美國學研商轉踴躍且推動基因體計畫，聚焦運用數據發展精準健康科技。歐盟致力突破會員國間跨境醫療的限制，日本則運用數據實現個人化醫療與照顧。

3.產業成長：2021年全球虛擬診斷市場規模為53億美金，為規模最大之次領域。醫學影像與診斷AI於2021年市場規模為7.82億美金，2021年至2025年複合成長率為 58%，為成長最快的次領域。因疫情而獲得廣大需求的數位POC快篩檢測次領域規模為27億美元，是規模第二大之次領域，2021年至2025年複合成長率為18%，在疫情逐漸趨緩下依然有穩定成長。

資誠生醫產業共同負責人周筱姿指出，觀察精準健康全球標竿案例，已從傳統疾病檢測逐漸走向健康促進和智慧居家領域。如生理監測醫材公司發展無接觸心血管疾病篩檢，並將核心技術導入智慧居家、智慧座艙應用、提供融入環境監測健康方案，打造以使用者為中心的精準健康生活圈。

生醫產業更藉由數據驅動之解決方案衍生創新商業模式，與跨業的重要業者及利益關係人(Stakeholders)共同建立互利共榮生態系(Ecosystem)。如基因檢測公司提供檢測服務而累積大量數據，與國際大藥廠共同合作開發新藥與尋找合適的臨床試驗受試者，幫助患者更快取得關鍵醫藥產品。另一方面，遠距診斷公司與保險業者合作，幫助保戶以醫療數據分析提供精準診斷。

周筱姿表示，台灣不乏耕耘精準檢測、預防、診斷領域的潛力企業。如奎克生醫利用光電半導體技術優勢，搭配創新演算法，開發可用於癌症、生殖醫學、糖尿病、心血管疾病、感染性疾病、肥胖症、阿茲海默症、器官移植等多種疾病的檢測平台，市場潛力十分龐大。

台灣亦有業者致力打造精準健康的完整生態系管理平台，如H2U永悅健康向國內外企業提供B2B服務「職場健康照護服務」，與各個信任夥伴進行遠距醫療、健檢服務、營養與心理諮詢、健身課程等跨域合作。將台灣優異的生醫產業與科技產品能量帶到使用者生活之中，促進整體健康產業發展。

資誠創新醫材產業主持會計師林冠宏表示，重視建構以個人為中心的生醫生態系為台灣提供競爭優勢。台灣推行健保累積的資料庫及串聯全台各地35個生醫資料庫的數據基礎，結合臨床醫療實力加以ICT產業的優勢，可望帶來更多創新生醫產品。

林冠宏指出，接連政策鼓勵亦帶動精準健康產業蓬勃發展，如2022年1月1日開始實施新版《生技醫藥產業發展條例》，將精準醫療、數位醫療、再生醫療、創新技術平台、新劑型製劑、CDMO等新增納入適用對象，提升台灣生醫產業能量，創造國際競爭優勢並嘉惠民眾。各界引頸期盼的「再生醫療雙法」草案也正力拚送立法院審議，通過後將有助於完善細胞與基因治療產業鏈，推動創新醫藥與醫材產品開發。

生態 資誠

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