快訊

詐團黑吃黑！行刑式槍決雙屍命案 槍手依殺人罪起訴求處死刑

驚！馬斯克喊話把晶片植入自身大腦 要展開人體實驗「讓失明者看得見」

一度拒接電話！王鴻薇曝她要補選立委 先生「快氣瘋了」

普生推檢測系統新品 液態活檢產品線添新兵

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
普生於台灣醫療科技展中亮相新一代CellBio™檢測系統新品。圖右為董事長林宗慶、左為總經理林孟德。 圖/普生提供
普生於台灣醫療科技展中亮相新一代CellBio™檢測系統新品。圖右為董事長林宗慶、左為總經理林孟德。 圖/普生提供

普生（4117）於今（1）日至12月4日在醫療科技展中亮相新一代全自動及輕量型等兩款CellBio™循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，分別可以同時執行最多10組及2組樣品檢測，同時，普生亦於展會中展出精準大健康領域佈局業務範疇，包括精準檢測服務、液態活檢、CDMO、數位醫療診斷服務、P113抗菌胜肽藥品等核心業務，明年將積極加大國外業務推廣。

普生旗下新款全自動CellBio™循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，是透過專利型濾膜濾法分離技術(iFiltration™)，抽取7.5mL的血液，即能在非侵入性的採檢過程完整監測血液中循環腫瘤細胞數量，可一次檢測10組樣品，滿足醫院、實驗室、學術單位等檢測效率。

普生表示，針對旗下精準檢測業務方面，累計至今已推出B/C肝、愛滋、子宮頸癌、以及新冠肺炎等75項檢測試劑產品，為進一步擴大精準檢測業務市場競爭力，將推出All in one自有核酸檢測設備，從萃取、PCR至檢體分析等檢測過程可快速在同一台機器上完成，有效簡化檢測流程與提升效率，增添集團新一產品銷售。

此外，由於普生CDMO業務可提供客製化試劑自設計、生產、包裝至全球註冊的整體解決方案，或是從試劑開發、生產、包裝至全球註冊的概念證明，以及現有試劑OEM代工等三種服務方案，目前已有約五家國內廠商CDMO合作實績，未來將加大國際市場CDMO業務開發契機，以期助力整體營運良好穩定度。

普生看好全球生醫產業創新升級趨勢，持續投入分子診斷、液體活檢、癌症診斷等相關技術研發，並深化旗下精準檢測服務業務營運動能，加速新款試劑產品研發推出、以及積極拓展新款核酸檢測設備業務，同步積極規劃增加全球生技醫療相關重要展會，除提升GBC品牌市場知名度，並加大推廣旗下精準檢測、液態活檢等業務接單、擴增國外經銷代理商合作機會。

普生

延伸閱讀

智慧醫療、細胞治療 秀成果

幣圈崩壞 傳統藝術品翻紅

LV X 草間彌生聯名系列 邁阿密巴塞爾藝術展搶先曝光

醫療科技展智慧、再生概念 吸睛

相關新聞

影／長榮內鬥 工會控訴立榮空服員被當皮球踢

長榮航空企業工會上午到民航局抗議，工會表示近年長榮集團發生內鬥，造成長榮與立榮兩家航空公司分分合合，雙方將立榮機隊的空服...

6都房市交易／台中唯一正成長 烏日連2月創單月新高

六都地政局公布11月買賣移轉棟數，台中市4286棟，月增5.3%，其中烏日區11月突破600棟，連2月創下單月買賣移轉量...

長輩在藥局玩桌遊、學化妝！他們用「有溫度陪伴」取代賣藥

早上9點，雲林虎尾一家外觀神似文青咖啡館的店裡，一樓的體適能區傳來70歲長輩踩踏健身車「嘿咻、嘿咻」聲，吧台區有顧客試喝營養品：「喔，這款口味太甜，我爸可能不喜歡。」

全台星級飯店大串連 號召全民「吃健康、遊台灣」

燕麥奶始祖瑞典OATLY，去年在台灣啟動首次「美味復『蔬』計劃」，以明星商品「OATLY咖啡師燕麥奶」入菜，推廣彈性蔬食...

掌握疫後商機 易飛網周昀生多角化經營

受到疫情影響，旅遊觀光業可說是重災區，機場旅客數就是指標之一。根據桃園國際機場統計，2021年旅客量全年只有90.9萬人次，是桃園機場營運近四十三年來最低紀錄。歷經重創，終等到春燕飛來，桃機於十一月二十五日公布的最新十月數據，單月客運量67.1萬人次，較去年同期增加870%，今(2022)年一至十月份客運量為271萬人次，較去年同期增加262%，已是連九月回升；近期單日旅客量約3.5萬人次，十一月二十日更一舉突破四萬人次，創下解封以來單日新高。

林恒斌轉戰自行車業 期許E-bike再造台灣護國神山

享有自行車王國美譽的台灣，1990年後面臨工廠外移、產業空洞化的危機，在業者登高一呼組成A-team後，轉往高階自行車發展，再創黃金時代。到2021年出口創下51.69億美元的歷史紀錄，年成長率為39.14%，前兩大出口國為荷蘭跟美國。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。