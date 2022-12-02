普生推檢測系統新品 液態活檢產品線添新兵

普生（4117）於今（1）日至12月4日在醫療科技展中亮相新一代全自動及輕量型等兩款CellBio™循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，分別可以同時執行最多10組及2組樣品檢測，同時，普生亦於展會中展出精準大健康領域佈局業務範疇，包括精準檢測服務、液態活檢、CDMO、數位醫療診斷服務、P113抗菌胜肽藥品等核心業務，明年將積極加大國外業務推廣。

普生旗下新款全自動CellBio™循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，是透過專利型濾膜濾法分離技術(iFiltration™)，抽取7.5mL的血液，即能在非侵入性的採檢過程完整監測血液中循環腫瘤細胞數量，可一次檢測10組樣品，滿足醫院、實驗室、學術單位等檢測效率。

普生表示，針對旗下精準檢測業務方面，累計至今已推出B/C肝、愛滋、子宮頸癌、以及新冠肺炎等75項檢測試劑產品，為進一步擴大精準檢測業務市場競爭力，將推出All in one自有核酸檢測設備，從萃取、PCR至檢體分析等檢測過程可快速在同一台機器上完成，有效簡化檢測流程與提升效率，增添集團新一產品銷售。

此外，由於普生CDMO業務可提供客製化試劑自設計、生產、包裝至全球註冊的整體解決方案，或是從試劑開發、生產、包裝至全球註冊的概念證明，以及現有試劑OEM代工等三種服務方案，目前已有約五家國內廠商CDMO合作實績，未來將加大國際市場CDMO業務開發契機，以期助力整體營運良好穩定度。

普生看好全球生醫產業創新升級趨勢，持續投入分子診斷、液體活檢、癌症診斷等相關技術研發，並深化旗下精準檢測服務業務營運動能，加速新款試劑產品研發推出、以及積極拓展新款核酸檢測設備業務，同步積極規劃增加全球生技醫療相關重要展會，除提升GBC品牌市場知名度，並加大推廣旗下精準檢測、液態活檢等業務接單、擴增國外經銷代理商合作機會。