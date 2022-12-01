周年慶首日低溫報刺激買氣飆，巨城業績衝5億

Big City遠東巨城周年慶今（1）日登場人氣買氣大爆發，首日業績5億元（含遠東SOGO百貨新竹店）、年增6% ，早上10點前停車場入口已大排長龍，一樓戶外廣場及各樓面滿滿等待入場的民眾，總計首日來客數逾15萬人，應證新竹人「不是在巨城，就是在前往巨城的路上」，展現全台壓軸周年慶勢如破竹氣勢。

首日VIP總動員，吸引許多消費者鎖定目標商品精準出手，限定消費累計50萬、80萬的滿額贈購物金活動兌換速度快，一早更有百萬刷手現身，足見大新竹地區的超強消費力，拉抬周年慶首日客單價年增13%。巨城周年慶跨日消費累計滿額贈購物金，搭配全館消費各樓面、指定業種、平日消費再加碼直接回饋給消費者，頗獲好評。

疫情解封後婚嫁喜慶活動蓄勢待發，新人必備的鑽戒、珠寶、黃金等商品熱銷；氣溫驟降加上國旅登山露營熱潮持續，桃竹苗最完整的Outdoor專區購物人潮不斷，保暖衣物、高機能服飾配件、登山露營用品熱賣，解封經濟帶動整體精品珠寶、服飾戶外用品類業績年增一成。

加上年底交屋潮宅經濟發威，成家所需的智能大小型家電如冰箱、洗衣機、電視熱銷，在優惠滿額送購物金的加持下，集雅社開店不到2小時已突破千萬業績；iPhone 14全系列及新款平板、耳機等商品熱賣超過200組，同樣賣破千萬，家電3C整體業績年增二成。此外，民眾養生保養觀念提升，養生禮盒、保健食品推出囤貨組合享獨家優惠，吸引消費者排隊熱購帶動整體禮盒類業績年增三成。