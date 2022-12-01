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遊日本提早換日圓存高利定存 小資族利匯率兩頭賺

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
聯邦銀行「New New Bank」推出不分新舊戶皆享日幣優利定存1個月期2%，美元定存最高8%專案則是續行。聯邦銀行／提供
聯邦銀行「New New Bank」推出不分新舊戶皆享日幣優利定存1個月期2%，美元定存最高8%專案則是續行。聯邦銀行／提供

解封出遊台灣人最愛日本，小資族赴日旅遊找好價位提早換匯，不要等到出發前才換匯，還可以先把日圓拿去存短天期日圓高利定存賺利息，累積更多日本遊玩購物的資金，利匯率兩頭賺。

日幣持續貶值已超過30年新低，加上國人偏好日本旅遊對日幣的換匯需求高，民眾雖可分批換匯拉長布局，但一般日幣存款趨近零利率，「囤日幣」投報率不高，為讓存戶有感投資，聯邦銀行（2838） 數位帳戶「New New Bank」推出日幣優利定存2%活動，不分新舊戶皆享日幣定存1個月期高利優惠，美元定存最高8%的活動同時宣布續行，雙外幣都加碼有利民眾分散風險。

聯邦銀行表示，美元和日幣是台灣外匯存款中的熱門幣別，受惠於日幣貶值和開放旅遊兩大因素近期日幣需求攀升，因此除了原來廣受迴響的美金定存最高8%方案再額外推出日幣專案：即日起至12月30日下午3:30，於「New New Bank」以換匯日幣新資金承作「日幣定存1個月期」享2%優惠年利率(單筆最低起存金額日幣1萬元，每人存款優惠限額日幣30萬元)；以換匯美元新資金承作美元定存1個月期享年利率8%優惠(單筆最低起存金額100美元，每人專案合計最高限額2,000美元，超逾部份則依牌告利率計息)。

日幣 定存

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