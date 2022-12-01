科技業年底分紅潮台中14期「元城上階綠」獲科技人青睞

時序來到12月，恰逢部分科技業年底分紅潮，工程師們紛紛將資金轉向可保值抗通膨的房產市場。擁有中部科學園區科技走廊的台中，包括北屯、西屯及海線地區房市，最近逆勢掀起一波剛性購屋需求。

其中，14期重劃區因地理位置緊鄰水湳中央公園特區及中部科學園區，加上近幾年挾帶交通便利、各項公共建設匯聚，又有低密度、高綠覆率的優勢，躍升中部房市推案熱點。而新進場的「元城上階綠」，更因為有不少科技人下訂入手，受到市場矚目。

推案不離公園、學區的元城建設，精準佈局14期重劃區，銷售中的「元城上階綠」坐享823公園，鄰近崇德生活圈及明星雙語松強國小學區，擁抱都市叢林中珍稀雙綠海景觀，加上距離中科僅需20分鐘，一推出就成為市場指標。

基地位於山西路與昌平東六路口的「元城上階綠」，打造地上14層、面積853坪的新森態建築，產品規劃38至50坪，均質2至3房，並有市場少見的3房雙主臥房型，78戶住家、4戶店面，住家每戶總價約落在1,800萬至3,500萬元之間。

此案主打宜居建築，建築外觀垂直綠化與823公園大片綠海互相呼應，錯落的宜居大樹陽台再加上戶戶三面採光，擁有絕佳視野又可引入窗外綠意，是一大賣點。

建材配備使用義大利STOSA廚具、日本YKK氣密窗，衛浴採用德國GROHE以及TOTO智慧馬桶。

機能方面，基地位置緊鄰崇德、松竹、昌平路等多個指標商圈，且距離明星學區松強國小僅200公尺，與知名雙語幼兒園「語林幼兒園」比鄰而居，坐享優渥雙語資源。

此外，本案與占地約2.6公頃的823紀念公園步行僅3分鐘，兼具文教氣息與森居環境，讓住戶同步享受繁華與寧靜；交通方面，約7分鐘車程可至捷運松竹站、松竹車站，亦有國道1號及74快速道路可利用，輕鬆往來各縣市，因此成為不少科技人與質感自住客首選。

建案經理劉建良表示，近一個月的購屋族群背景，仍以科技人及高資產族群為主，量體約占來客數的一半，且大多以主攻中大坪數居多。

許多客戶認為，居住的環境及生活品質格外重要，「元城上階綠」選址14期，擁有低密度、高綠覆的生活環境，雖是新興重劃區，但食、衣、住、行、育、樂一樣也不少，符合科技人對於購屋的高要求。

中信房屋台中十期新光加盟店執行長林長璘分析指出，科技業工作者享有優渥薪資，對於房產佈局也很有心得，儘管現階段房市進入冷靜期，但科技人還是購屋主力，區域選擇上有低密度、高綠覆率的新興重劃區仍是賞屋的重點區域，而坐享公園、學區雙重綠海的個案區段最難得，自然吸引購屋人目光。