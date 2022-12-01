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路易莎咖啡斥資5.5億元-5.6億元買進台中跟台北兩地廠辧

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

路易莎咖啡今天公告董事會決議通過購置土地及建物資產，考量到經濟效益及市場布局規劃，斥資5.5億元-5.6億元，預計買進台中跟台北兩地的廠辧做為辦工加中央工廠。

路易莎咖啡表示，考量公司未來整體營運需求，購置土地規劃建設多元廠辦，買進土地面積577.0974坪，建物面積約444.8081坪，交易總金額在5.5億元及5.6億元，交易相對人待實際簽約後另行公告。

路易莎上半年稅後純益為2140萬元，每股稅後純益為1.05元，7月業績已經全面回升，一個月比一個月好，尤其且愈接近冬天是咖啡的銷售旺季，第4季的業績看俏，看好疫後解封後的復甦商機，持續加快布局腳步。

路易莎兼董事長創辦人黃銘賢把興趣融入事業，「與更多人分享一杯好咖啡」是創業以來核心目標，24歲就開始學烘豆子，強調咖啡品質從烘豆開始；隨著喝一杯好咖啡成為生活常態，黃銘賢開始思考咖啡與生活之間的各種關係並且進一步展店，現在更跨足D2C（Direct to customer ）新商業模式，看好國內疫情降溫後的餐飲業復甦商機，持續擴大布局。

咖啡 布局

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