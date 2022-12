KKBOX看2022聽歌趨勢：3秒內開唱、前30秒定勝負

亞洲最具影響力聲音社群品牌 KKBOX,推出 KKBOX REWIND 2022 年度回顧,整理三大趨勢亮點回顧,包括歌曲長度縮短、影劇帶動點聽、Podcast 播放持續成長。

用戶聆聽行為除了反映音樂喜好持續多元分眾,KKBOX觀察到樂迷在碎片化時代較難長時間專注集中,無論是歌曲長度或前奏過長都會影響續聽意願,對音樂創作大環境也構成一定影響。為了在茫茫歌海中抓住聽眾耳朵,「歌曲前 30 秒」也成勝負關鍵,縮短前奏「3 秒內開唱」也成為新世代歌曲新現象。

KKBOX 數據顯示,全球流行歌曲長度逐漸縮短成為新趨勢,以華語歌曲為例,2005年歌曲長度平均245秒逐漸縮短至 2022年166 秒,2022年華語新歌長度多以 3 分多鐘為大宗,不少熱門歌曲長度不到3分鐘。

2022年也延續去年熱門影劇歌曲帶動點聽趨勢,如美劇《怪奇物語》第4季選用 Kate Bush 1985年單曲〈Running Up That Hill (A Deal With God)〉,在台灣與香港都有近千倍播放成長率相當驚人;好萊塢電影《捍衛戰士:獨行俠》也帶動原聲帶歌曲點播,包括 Lady Gaga〈Hold My Hand〉、OneRepublic〈I Ain’t Worried〉分別占據西洋年度累積榜冠亞軍。台劇《華燈初上》片尾曲〈好不容易〉、電影《我吃了那男孩一整年的早餐》主題曲〈想知道你在想什麼〉,雙雙搶進華語年度累積榜前五名;日本動畫《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《間諜家家酒》、《派對咖孔明》、《鏈鋸人》等高人氣作品,也發揮效應帶動相關歌曲點播表現優異。

Podcast方面,2022年KKBOX Podcast 總播放次數超過2,000萬大幅度成長,不重複下載數成長85%;最受歡迎節目續以「娛樂、生活、心靈療癒」三大類型為主,反映聽眾在後疫情生活下,對輕鬆與心靈成長內容需求仍然強勁。