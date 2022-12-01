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盲校女孩圓夢演唱會 將於新東陽清水服務區舉行

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
12月3日歡迎一同前往清水服務區聆聽生命之聲。新東陽提供
12月3日歡迎一同前往清水服務區聆聽生命之聲。新東陽提供

東陽一直十分關注弱勢團體也積極投入公益，在經營的清水服務區每年都會舉辦公益活動，並將部分款項捐贈給惠明盲校，去年前往拜訪時，恰巧聽起毛執行長聊到一位「舒閔」同學，儘管她雙眼失明合併其他障礙類別(腦性麻痺)，但她對音樂與生活始終充滿熱情，她的歌聲也讓當時到訪的清水服務區李經理與高公局林科長為之動容，並允諾要幫舒閔同學舉辦一場圓夢演唱會。

一場車禍讓還在母腹中的舒閔，因胎盤早期剝離而早產，造成視網膜剝離、雙眼失明合併其他障礙類別(腦性麻痺)。六歲時舒閔進入惠明盲校就讀，雖然先天視多重障礙，視力及認知能力都受限，加上後來家人又先後辭世，但她熱愛生命及歌唱，在不斷的努力學習下，一點一點克服先天的障礙，語言、認知及聲樂都進步許多，在2018年參與第九屆瀚邦盃視障星光大道歌唱暨樂器比賽，初試啼聲就榮獲歌唱組最佳默契獎，更在2019年取得街頭藝人演唱的證照。

舒閔的歌聲及故事感動許多人，也包括了新東陽及高公局的長官們，在各方一起努力下，將在12月3日週六上午10點30分於清水服務區舉辦「明天惠更好 圓夢演唱會」，舒閔上下半場各帶來三首精彩的歌曲，歡迎旅客一起來聆聽這生命之聲，為舒閔喝采。

東陽 失明 腦性麻痺

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