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雙MO合體 12月起騎WeMo賺momo幣

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
WeMo週三、週六會員日新加入_WeMo_PASS_訂閱制會員服務，還可翻倍回饋再加碼搶拿_200_元_momo_幣，此為雙12活動期間限定，WeMo_再加碼抽北海道來回機票。WeMo Scooter提供
WeMo週三、週六會員日新加入_WeMo_PASS_訂閱制會員服務，還可翻倍回饋再加碼搶拿_200_元_momo_幣，此為雙12活動期間限定，WeMo_再加碼抽北海道來回機票。WeMo Scooter提供

亞洲首創共享機車品牌 WeMo Scooter (以下簡稱 WeMo) 12月起攜手 momo購物網 祭出百萬 momo幣 回饋廣大民眾，活動即日起至2023年1月2日止，民眾只要天天騎 WeMo 就能免費賺 momo幣，騎越多賺越多，天天騎最高有機會可賺近千元回饋。除了搶拿限量 momo幣，活動期間加入 WeMo PASS 專屬訂閱制會員服務，食、衣、住、行、育、樂全部通通幫你打理好，更加碼送 momo幣、再抽北海道滑雪來回機票。

活動開跑後凡加入 WeMo PASS 訂閱制服務，可享用戶基本三大權益(含 : 每月前三趟騎乘20分鐘免費、趟趟騎乘前三分鐘的免費準備時數外，還可累計趟次即享現金折扣、每月不定期的訂閱與騎乘任務優惠好康)，立即多加贈一趟騎乘20分鐘免費外，更直接獲得100元 momo 幣回饋，而週三、週六會員日新加入還可翻倍回饋再加碼成 200 元 momo 幣，此為雙12活動期間限定，WeMo 再加碼抽北海道來回機票，這麼多好康就是要陪大家一路嗨到跨年，暢快開心騎進 2023，敬請大家把握機會天天騎 WeMo 暢遊雙北、高雄。

WeMo PASS 全臺首創共享機車訂閱制服務上線後，除了吸引各大餐飲業者，如「吉豚屋KATSUYA」、「乾杯超市」搶進合作外，隨即也吸引號稱全台最大購物網站 (momo購物網) 聯手搶戰雙12購物節。本次 雙MO (WeMo Scooter + momo 購物網) 攜手合作，瞄準青春用戶、小資族、通勤上班族群等。繼雙11購物節、全台百貨周年慶、黑色星期五等大型購物節後，雙12購物節也是下一波指標。

即日起至2023年1月2日止新加入 WeMo PASS 即獲得100元 momo 幣回饋，而週三、週六會員日新加入還可翻倍回饋再加碼成 200元 momo 幣。此外2022年12月05日至12月30日止，不限新舊戶平日(周一~週五)天天騎 WeMo 通勤，完成三趟 騎乘任務即獲１0元 momo 幣，完成 5趟 騎乘任務再加贈 30元 momo 幣；而跨年活動期間2022年12月31日至2023年1月2日止，一樣不限新舊戶凡只要完成一趟有效騎乘，即獲得 10元 momo 幣。大家可趁這一波天天騎 WeMo 免費賺 momo幣，將聖誕節交換禮物、冬季保暖衣物、年貨商品等欲購買的商品清單一次買齊，清空購物車。momo幣可用於折抵任何一筆消費不限金額，並於結帳前選擇欲折抵金額就能完成。詳細活動辦法依照 WeMo Scooter 與 momo購物網 最新官方公告為主。

全台民眾可先直接加入「WeMo PASS」訂閱服務享基本三大權益 (含 : 每月前三趟騎乘20分鐘免費、趟趟騎乘前三分鐘的免費準備時數外，還可累計趟次即享現金折扣、每月不定期的訂閱與騎乘任務優惠好康)，騎滿20趟以上(包含)即可享現折八折優惠，加碼最高 200 momo幣，更有機會抽中北海道滑雪來回機票。快幫自己安排12月騎乘 WeMo Scooter 暢遊雙北、高雄旅遊行程，如此一來出門差旅騎 WeMo 不僅可賺 momo幣，當月最高還可賺近千元回饋，還能將購物車清空，實在划算。

momo WeMo 購物網

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