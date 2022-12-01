高雄前11月房屋移轉年減42% 史上最冷11月
高雄11月房屋買賣移轉棟2,708棟，月增5.7%、年減42.6％，為史上最冷的11月。累計高雄今年1~11月總移轉棟數3.4萬棟，為近8年同期次高。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，去年第四季，高雄交易表現迎來奇「積」，首購族、置產族積極出手，讓高雄去年11月移轉表現創下史上最佳的11月，由於去年基期處於高點，加上目前進入升息環境，股匯市走空，購屋族持續抱持觀望心態，也讓高雄房市從今年下半年開始走向盤整，年減幅也相對明顯。
李家妮說，雖然下半年置產族收手，但第四季是傳統旺季，適逢農曆年前，一般會迎來一波剛性買盤支撐，因此本月表現也相較上個月緩步上升，12月有機會比照本月表現，年底溫和收場。
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