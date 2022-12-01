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元富證券舉辦投資論壇 前瞻2023生醫產業趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券舉辦前瞻2023生醫產業趨勢投資論壇，(左起)環球生技執行長林明定、基龍米克斯生物科技總經理江俊奇、仁新醫藥總經理王正琪、元富證券總經理張清發、長聖國際生技總經理黃文良、光鼎生物科技董事長蔡守冠、論壇主持人林宏文。(元富證券/提供)
元富證券舉辦前瞻2023生醫產業趨勢投資論壇，(左起)環球生技執行長林明定、基龍米克斯生物科技總經理江俊奇、仁新醫藥總經理王正琪、元富證券總經理張清發、長聖國際生技總經理黃文良、光鼎生物科技董事長蔡守冠、論壇主持人林宏文。(元富證券/提供)

新光金控（2888）旗下元富證券積極關注臺灣生醫產業的發展，今(1)日與生策會三度合作，在台灣醫療科技展首日舉辦2023精準投資 韌力新秀前瞻發表會。富證券攜手環球生技月刊，力邀知名財經主持人林宏文與長聖國際生技（6712）、仁新醫藥、基龍米克斯生物科技與光鼎生物科技等企業領導人，從各自的專業領域出發，探討2023年生醫投資的機會與展望。

元富證券總經理張清發表示，元富證券是國內首家設立創投並輔導最多生技公司上市櫃的證券商，生技醫療產業一直是元富承銷業務的重心，透過長期深耕該領域，成功打造不同於同業的亮點和差異性。除承銷部提供財顧、IPO、SPO、併購等服務，元富投顧亦是業內唯一設有生醫研究組，提供生醫研究報告、產業分析等各項諮詢服務，元富整合專業資源，成功協助業者募得資金，進行研究及開發，此次獲邀的長聖國際生技即為元富證券輔導上櫃掛牌的企業。

元富深耕生技十餘年，除了是生技業進入資本市場的最佳推手，也不忘協助投資人了解生技產業進而共享台灣生技發展的成果。

長聖國際生技總經理黃文良以「多箭策略齊發酵 細胞治療雙軌布局與攻略」為題，向投資人發表長聖目前在細胞製程開發與生產技術上的努力成果，幹細胞及免疫細胞兩大類新興藥物的研發，將應用在公司未來更多元的服務上。

仁新醫藥股份有限公司總經理王正琪表示，目前仁新主要發展中的藥物有四項，其中罕見斯特格病變眼科新藥LBS-008已在全球多國執行三期試驗，王正琪在演講中為投資人現身說法，這項「視」界領先的口服藥物是如何走向國際，搶攻全球百億市場的商機。

基龍米克斯生物科技總經理江俊奇分享，公司深耕基因定序的研究，今年第1季完成台灣首座PIC/S GMP等級核酸合成廠的建置後，成功開發出佐劑產品，並展開異業合作跨足核酸藥物市場，未來除了優化GMP核酸廠製程與擴增產線，將同步開展多項業務，朝CDMO的目標邁進。

光鼎生物科技董事長蔡守冠說，光鼎（6226）在毛細管電泳儀市場已耕耘近二十載的時間，擁有完整的研發與生產能量，背後亦有堅強的經銷團隊支持，蔡董事長分享光鼎在銷售實績上的豐碩成果，並透露將發布定點照護檢測(POCT)類型的Qsep新品，以打造生醫界Android為目標，布局全球市場。

生技產業 元富

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