台灣高鐵落實本土化物料採購 今舉辦高鐵柴液型調度機關車交車典禮

台灣高鐵（2633）與台灣車輛公司今(1)日共同於高鐵燕巢總機廠舉辦「高鐵柴液型調度機關車交車典禮」，台灣高鐵董事長江耀宗表示，本次共交付3台新機關車，台灣高鐵積極落實本土化物料採購，自2018年至今年底，預估本土維修物料採購占比將衝上36.2%，本土採購金額約5.4億元。

國內的鐵道工業長期發展可期，江耀宗表示，「柴液型調度機關車」是台灣高鐵再次結合優秀的本土夥伴，引用台灣車輛自行開發系統，將營運關鍵機具依照需求完成設計製造。不僅再次展現Made in Taiwan的優秀品質，更具體實踐政府「國車國造」政策目標。

此次台灣高鐵3台新機關車，搭載台灣車輛自行開發的「列車控制與監測系統」（TCMS），可連結控制高鐵700T列車，平時有效提升廠內列車調度及維修效率；遇緊急應變需進行正線上列車救援時，更可將3台機關車連結後產生更強大的動力，一舉拖曳重達520噸的高鐵700T列車返回維修基地，突破全線的地形限制，加速搶修及復舊的完成，進一步提升台灣高鐵的營運安全。

軌道商機已經是全球相當重視的議題，台灣高鐵自2017年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」時，訂定維修物料5年占比倍增計畫(自2018年15%目標提升至2022年達30%)；預計今年底本土維修物料採購占比將達36.2%，本土採購金額約5.4億元。目前共與國內131家廠商，成功開發出1,285件高鐵維修物料。

台灣車輛董事長蔡煌瑯致詞時表示，該公司在設計製造軌道車輛上已累積超過20年經驗，這次首度與台灣高鐵攜手合作，投入所有設計、製造、測試的人力與能量，希望實現客製化目標，打造出符合高鐵需求的機關車；透過這次雙方合作，以本土工業實力結合國際技術資源，可協助帶動台灣軌道產業上中下游發展，進一步形塑軌道工業生態鏈，朝「國車國造」願景持續邁進。