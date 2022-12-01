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台灣高鐵落實本土化物料採購 今舉辦高鐵柴液型調度機關車交車典禮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
迎接草莓季，萌度爆表的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」再度與7-ELEVEN合作，即日起推出兩款聯名草莓點心，包括「草莓牛奶棒」及「草莓蛋糕捲」。高鐵提供
迎接草莓季，萌度爆表的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」再度與7-ELEVEN合作，即日起推出兩款聯名草莓點心，包括「草莓牛奶棒」及「草莓蛋糕捲」。高鐵提供

台灣高鐵（2633）與台灣車輛公司今(1)日共同於高鐵燕巢總機廠舉辦「高鐵柴液型調度機關車交車典禮」，台灣高鐵董事長江耀宗表示，本次共交付3台新機關車，台灣高鐵積極落實本土化物料採購，自2018年至今年底，預估本土維修物料採購占比將衝上36.2%，本土採購金額約5.4億元。

國內的鐵道工業長期發展可期，江耀宗表示，「柴液型調度機關車」是台灣高鐵再次結合優秀的本土夥伴，引用台灣車輛自行開發系統，將營運關鍵機具依照需求完成設計製造。不僅再次展現Made in Taiwan的優秀品質，更具體實踐政府「國車國造」政策目標。

此次台灣高鐵3台新機關車，搭載台灣車輛自行開發的「列車控制與監測系統」（TCMS），可連結控制高鐵700T列車，平時有效提升廠內列車調度及維修效率；遇緊急應變需進行正線上列車救援時，更可將3台機關車連結後產生更強大的動力，一舉拖曳重達520噸的高鐵700T列車返回維修基地，突破全線的地形限制，加速搶修及復舊的完成，進一步提升台灣高鐵的營運安全。

軌道商機已經是全球相當重視的議題，台灣高鐵自2017年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」時，訂定維修物料5年占比倍增計畫(自2018年15%目標提升至2022年達30%)；預計今年底本土維修物料採購占比將達36.2%，本土採購金額約5.4億元。目前共與國內131家廠商，成功開發出1,285件高鐵維修物料。

台灣車輛董事長蔡煌瑯致詞時表示，該公司在設計製造軌道車輛上已累積超過20年經驗，這次首度與台灣高鐵攜手合作，投入所有設計、製造、測試的人力與能量，希望實現客製化目標，打造出符合高鐵需求的機關車；透過這次雙方合作，以本土工業實力結合國際技術資源，可協助帶動台灣軌道產業上中下游發展，進一步形塑軌道工業生態鏈，朝「國車國造」願景持續邁進。

另外，台灣高鐵積極搶攻周邊商品商機，其中自2019年底開始推出的「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物」聯名商品，每年營業額破千萬元，根據推估，推出3年多以來，光是卡娜赫拉的小動物聯名商品銷售金額逾5000萬元；隨著 冬天到來，台灣高鐵趁勝追擊，搭配草莓季來臨，今(1)日再度與7-ELEVEN合作推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」兩款聯名草莓點心。

台灣高鐵公司與台灣車輛公司今（1）日共同於高鐵燕巢總機廠舉辦「高鐵柴液型調度機關車交車典禮」，本次交付的3台新機關車，搭載台灣車輛公司自行開發的「列車控制與監測系統」（TCMS）。黃淑惠攝
台灣高鐵公司與台灣車輛公司今（1）日共同於高鐵燕巢總機廠舉辦「高鐵柴液型調度機關車交車典禮」，本次交付的3台新機關車，搭載台灣車輛公司自行開發的「列車控制與監測系統」（TCMS）。黃淑惠攝
今日的交車典禮是由台灣高鐵公司江耀宗董事長與台灣車輛公司蔡煌瑯董事長共同主持。黃淑惠攝
今日的交車典禮是由台灣高鐵公司江耀宗董事長與台灣車輛公司蔡煌瑯董事長共同主持。黃淑惠攝

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