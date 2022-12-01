誠品東南亞首店12/7吉隆坡開幕 再度迎戰日本蔦屋書店
誠品生活（2926）今（1）日宣布，東南亞首店「誠品生活吉隆坡」將於12/17(六)開幕，今首度公開空間實景3D圖，長達60米以傳統紅磚砌成的書區「拱牆之城」是一大特色，匯聚英文、繁簡中文、馬來文、日文等多語系書籍，文學與人文類書籍最為可觀，開幕首月即規畫逾30場各式藝文活動。
不過有趣的是，誠品與日本蔦屋書店也從台灣戰場延伸到馬來西亞。根據當地人表示，今年7月日本蔦屋書店率先插旗馬來西亞吉隆坡，這同樣也是蔦屋書店首次赴馬展店，距離「誠品生活吉隆坡」的車程約20-30分鐘。
誠品生活表示，「誠品生活吉隆坡」將舉辦亞洲知名藝術家幾米藝術大展，還有台馬名家講座、音樂表演、工作坊等，尚未開業即備受民眾期待。誠品生活吉隆坡全店以閱讀為核心，融合創意設計、時尚潮流、手作體驗、藝術展演、主題餐廳與咖啡輕食等多元內容。
誠品生活旗下誠品生活文創平台expo，繼2019年前往東京日本橋，這次也首次前進東南亞，攜手台灣在地品牌、原創設計，希望將觀光客必訪的台味體驗帶到吉隆坡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言