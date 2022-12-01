選舉房市冷！11月買賣移轉棟數月增年減、高雄降幅破4成

六都地政局今（1）日公布11月買賣移轉棟數，共18,565棟，月增8.6%、年減28.5%，11月整體量能較上月小幅回溫，但房市依舊處於冷靜期，若與去年同期相比，全面衰退且降幅大，以高雄深跌42.6%最多，新北市年減幅也高達40.4%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，去年為房市高點，尤其去年底交易量龐大，因此對比今年降幅顯著，尤其今年11月九合一大選，選前買氣必然下降，話題退燒區的減勢最為明顯。

觀察六都11月買賣移轉棟數，與10月相較，除台南小幅月減外，其餘五都皆成長，但與去年同期相較，則全面衰退，台北市1,999棟，月增3.8%、年減26.3%；新北市4,238棟，月增10.0%、年減40.4%；桃園市3,724棟、月增21.5%、年減15.9%；台中市4,144棟，月增1.8%、年減13.0%；台南市1,610棟，月減0.7%、年減27.7%；高雄市2,708棟，月增5.7%、年減42.6%。

郎美囡表示，11月除了央行升息後的買方猶豫期拉長，民眾的關注度也聚焦於選情，跟去年同期的高基期相比必然下降，如新北市去年11月7,113棟是2014年以來同期新高，今年在資金減少、買氣衰減的情況下，成交量自然不比去年。

其中，年減幅最大的高雄市，今年買氣隨著半導體產業下滑，欠缺有力話題讓買方追逐，交易量下降明顯，橋頭區年減幅高達60.3%，可見議題失效又無資金動能支撐，成交趨向冷清；桃園市跟前一個月相比還有21.5%的成長，主要交屋有支撐，其中，中壢區在11月就有破千棟的移轉量。