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首屆台北區塊鏈週12月登場 環繞Web3多個熱門議題

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
2022Taipei Blockchain Week首屆舉辦即廣邀多名國際重量級講者登台與會。圖／BZD提供
2022Taipei Blockchain Week首屆舉辦即廣邀多名國際重量級講者登台與會。圖／BZD提供

隨著全球疫情趨緩、國境重新開放，實體活動重新復甦舉辦。2022年底於台灣首次舉辦的「2022年台北區塊鏈週Taipei Blockchain Week」將於12月12日至17日期間舉行。此次活動由Bu Zhi DAO主辦，是台灣首次以DAO組織形式發起的最大規模策展，並邀請Google Cloud、Avalanche做為策略合作夥伴，以及台灣區塊鏈者愛好協會為協辦單位支持，預估將吸引超過千人參與。

「2022年台北區塊鏈週Taipei Blockchain Week」首屆活動主題為「Bridge」，以橋梁意象呼應區塊鏈在未來世界扮演的角色外，也期待能透過活動對接台灣與國際Web3的資源。活動現場將匯聚海内外知名領袖人物、區塊鏈開發者、創始人、投資機構及社區愛好者共同參與，活動涵蓋主題式演講、圓桌論壇及黑客松競賽，共邀請近百位講者發表Web3重要國際趨勢與創新脈動。

Bu Zhi DAO（BZD）是一個非營利去中心化的自治組織，成員身分多元，除來自許多知名機構如Google、Twitch、Opensea，也包含創業家、開發者、投資人及藝術家。BZD多半成員來自台灣，看準台灣在科技領域的領先地位，並對於科技如何擁抱未來充滿願景，期待能透過此次活動在台灣打造Web3生態系，引領台灣成為亞洲Web 3的重鎮之地。本次活動召集人亦為BZD創始成員Tiffany Lai分享：「台灣有許多好的Web 3項目渴望與全球接軌，海外許多大型機構也樂見和台灣優秀的科技人才與藝術家有積極合作，過去缺少一個連接雙方的機會和場合，Taipei Blockchain Week的誕生正是為了台灣Web3創造一個嶄新平台。」

這次Taipei Blockchain Week環繞Web3多個熱門議題，除提供對於NFT、DeFi、DAO等題材的精闢探討，也將有適合初學者的主題演講，希望建立大眾對元宇宙、區塊鏈的理解與落實。

區塊鏈 藝術家

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