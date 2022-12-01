跨足再生醫療 台塑生醫取得長春藤生命科學51％股權

台灣於2018年已進入高齡社會，依國發會今年8月最新推估，我國將提早在2025年邁入超高齡社會，為此「精準醫療」、「預防醫學」、「再生醫學」已是近年健康醫療產業重要的發展趨勢。台塑生醫今（1）日表示，在台塑企業管理中心王瑞瑜常務委員主導下，投資7.55億元，取得「長春藤生命科學公司」51%股權。

台塑生醫表示，藉由整合長庚醫學團隊與長春藤生命科學公司近20年專注細胞治療臨床應用技術發展的豐富經驗，跨足再生醫學領域，期結合企業內學研單位、醫療體系及生技產業豐富的「產、醫、學」資源，打造一個全方位守護全民健康的預防醫學體系。

台塑生醫暨長春藤生命科學董事長王瑞瑜表示，透過導入台塑企業豐沛的產醫學資源，將可大幅提升長春藤生命科學的研究能量，加速於再生醫學及細胞應用領域的發展，搭配後續政府通過「再生醫療雙法」，將可讓「細胞療法」取代開刀、治癒癌症及預防疾病發生的夢想，往前邁開大步，實現預防醫學，擴大造福人群。

台塑生醫總經理暨長春藤生科副董劉慧啟指出，受惠於政府支持再生醫療產業，衛福部於2018年9月6日通過了「特管辦法」，讓癌症患者於接受現有的傳統治療方法之外，得以接受「自體免疫細胞療法」。

長春藤生命科學除累積了近20年的細胞治療臨床測試經驗之外，其所設置符合GTP（人體細胞組織優良製造規範）的細胞製備工廠，亦為台灣首間通過衛福部「細胞製備中心許可證」審查核准者。

劉慧啟表示，全國目前有含6家醫學中心等9家醫院委託長春藤生命科學製備細胞，以執行特管辦法細胞治療臨床業務，治療對象涵蓋實體癌與血液惡性腫瘤患者；未來可望新增至18家醫院，也期待陸續有更多的醫療院所會被核准使用長春藤生命科學的細胞製劑。

長春藤生命科學的核心技術為「CIK自體免疫殺手細胞醫療技術」（產品名簡稱IKC®），是一種於體外快速增殖患者自體免疫細胞，再回輸患者體內，藉以提高其自身免疫功能、免疫細胞抗癌活性，提升生活品質的醫療技術。相對於其他類型細胞治療需經由取得癌組織，刺激免疫細胞並培養後才得以使用，CIK細胞的製備時間短，有助於患者經醫師合併規劃後，盡快開始接受治療，為患者及家屬爭取更多控制病情的寶貴時間。

長春藤IKC®技術培養的CIK細胞治療產品，不但已完成治療晚期肝、肺癌的臨床一期人體試驗，驗證其安全性無虞；並且也與北榮、三總合作，在2021年完成全台第一個以免疫細胞治療第四期非小細胞肺癌的臨床二期人體試驗，有效性經證實，接受「自體免疫殺手細胞IKC®」治療的晚期肺癌患者，不僅具臨床成效，其生活品質大幅提升，而且副作用極低。此臨床試驗成果已發表於國內知名醫學期刊。