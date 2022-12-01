台灣人到日本買房夯 信義日本：喜好從「小、舊、遠」變成這條件

赴日購屋夯，國境開放後，更讓赴日購屋聲量推向高點；台人為什麼喜歡至日本買房？信義日本專家解析2要點，來自於高資產族群資產布局觸角伸向海外，而政經穩定的日本即成為熟悉的選擇，不過專家觀察，近10年來消費者購屋心態有明顯變化，從高報酬的「小、舊、遠」產品，轉變成保值性高的「地點優、屋齡新」產品。

信義房屋日本事業部經理柳政億表示，綜觀總體經濟，自去年至今，台灣的房市開始修正，高資產客戶資金配置放眼國際，會把資金放置不同國家分散風險；而國外購屋有這麼多國家可選擇，為何選擇日本？主因還是日本鄰近台灣，為台人較熟悉的國家，並為政經穩定、資訊透明的已開發國家，而日本房市相較於台灣房市正熱絡。

不過，柳政億也觀察，近1、2年至日本購屋的購買族群心態有很大的變化，早期在對日本房市相對不明的狀況下，加上1991年後日本失落的20年，購屋族至日本置產關注的大多是租金報酬率，客戶會詢問條件小、舊、遠，找總價低、租金投報率較高的產品。

但在2012年安倍上任後，因為政策的推動、奧運舉辦、資金的流入等，日本房市開始緩步的反轉，加上網路資訊的透明化，現今購屋族在與業務接洽時，已從優先詢問租金投報率，轉變成優先詢問房產資產性，偏好地點優、屋齡較新的物件，在意點也是「是否好賣、好租？資金要如何配置才安全」，以風險低保值性高的產品為主。

無論是新冠疫情前後，台灣購屋族群的喜好會選擇以東京大阪都心為中心的一房一廳或兩房一廳的大樓產品，柳政億建議，若要考量租賃市場，在疫情後，日本市場對於室內空間需求變大，以往的套房物件現階段較不容易找到租客，因此建議購屋族不妨增加一些購屋預算，選擇格局較為寬敞的物件，後續也較好出租。

海外購屋，最關鍵的是需選擇值得信任的業者，柳政億表示，購入日本房產並不難，但購入後的管理、租賃、甚至出售才是問題，信義日本在地深耕12年，透過日本、台灣兩地同步提供服務，協助台灣消費者即時了解掌握日本房市資訊、做好置產投資規劃。