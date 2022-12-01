海洋育樂產業新藍海 運用VR科技感受快艇賽事體驗
為揭示創新顯示科技與智慧育樂場域結合的全新樣貌，經濟部工業局在亞果遊艇高雄愛河灣會所舉辦智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)－智慧育樂顯示應用成果發表會，展現「智慧顯示跨域合作與系統方案整合計畫」成果。透過全國首創VR遊艇駕駛及快艇賽事體驗，實際感受數位互動體驗的娛樂技術，享受乘風破浪的快感。
經濟部工業局呂正欽副組長表示，顯示科技是我國在全球產業鏈的關鍵產業，「智慧顯示跨域合作與系統方案整合計畫」從場域需求出發、導入智慧顯示科技，期許打造指標亮典範顯示解決方案，帶動台灣顯示器產業價值創新，透過顯示前瞻技術及整合方案保持在全球顯示器產業的世界級地位。
亞果遊艇集團王昱茗副總經理表示，台灣遊艇育樂產業在後疫情時代後，正式發展遊艇事業轉入良性循環最佳天時地利時機。這次在亞果遊艇會所導入多元化顯示科技，以高端顯示及VR元宇宙融合展現智慧育樂領域應用，讓消費者體驗駕駛遊艇、及快艇賽事等海洋休憩娛樂活動，運用互動科技結合創新顯示技術打造寓教於樂的海洋產業新商機。
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