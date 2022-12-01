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豪宅走冷？「西華富邦」前屋主持有7年 賠427萬元出場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
西華富邦。記者朱曼寧／攝影
西華富邦。記者朱曼寧／攝影

房市交易降溫，市場持續震盪，各區域屢傳豪宅賠售狀況，連大直指標豪宅「西華富邦」也難逃。據實價登錄，西華富邦今年10月成交6樓戶，共166.76坪，總價2.3億元，換算每坪單價137.92萬元，經查，該戶上一手是2015年12月以總價2億3,427萬元成交，等於持有7年帳面小賠427萬元。

大直水岸豪宅「西華富邦」屋齡約7年，共236戶，基地面積高達7,600餘坪，加上是萬豪酒店的飯店式管理，吸引不少名人購置，包括台積電創辦人張忠謀家族、萬豪酒店劉文治家族、富邦集團蔡福安家族、印尼紡織大王宋家等。且西華富邦近年一直是北市熱銷豪宅之一，如今傳出賠售行情，似乎也能看見豪宅走冷的跡象。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，大直一直是台北市知名的高價宅區塊，因為與松山機場的鄰近性，過去有台商效益，不過近幾年因為政經局勢與疫情，漸漸打亂台商置產布局的規劃。另一方面，儘管大直坐擁河岸景觀，但在大安、信義等豪宅區興起及話題性下，都讓大直豪宅難以繼續登上高峰。

陳炳辰認為，此次賠售交易，主要是「西華富邦」低樓層因為沒有景觀性，價碼較低，也難以拉抬，而早期購入的幾乎都偏屬投資效益。

展望豪宅後市，陳炳辰說，豪宅雖為金字塔頂端的少數資產族群購置，但現況是整體大環境不佳，這類族群也不見得會再以亮點價碼追高出手，近期傳出的交易案，要不有個案因素，要不就是關係人交易，或都是平轉水準，讓接手買方還算買到划算價位，過去在景氣不佳的時期，還有另一狀況是買給二代，以及避開豪宅稅門檻，所以會在輕豪宅上看到量體，也可能是這段時間可觀察的方向。

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