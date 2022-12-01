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電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
熊媽媽官網宣布營業至12月8日。翻攝自官網
熊媽媽官網宣布營業至12月8日。翻攝自官網

東森購物旗下的生鮮快配電商「熊媽媽買菜網」驚傳將營業至12月8日，熊媽媽買菜網也已在官網上證實，並提到「努力提供最優質生鮮商品，奈何環境變化迅速，因應內部營運調整，即將營業至12月8日，東森購物表示，大環境變化和連續虧損，不得已做出結束營運決定。

2020年11月中併購生鮮快配電商「熊媽媽買菜網」，東購持股75%，要拚「生鮮配送最快電商」，與東森購物的電商「共倉、共物流」，車隊都能相互支援。

去年因疫情升級三級警戒，熊媽媽買菜網受惠於民眾居家防疫對蔬果、魚肉類的需求，年成長率曾高達90%。但由於疫情步入尾聲，民眾生活逐漸恢復正常，少了「疫情紅利」隨著疫情解封，民眾外食頻率增加，購買食材自煮減少，也使得熊媽媽買菜網營收減少。

電商 疫情

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