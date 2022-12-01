快訊

蝦皮購物大當機 官方道歉：系統異常正全力修復

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

三陽11月銷售市占率37.9% 估拿下年度冠軍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
SYM前十一個月的機車銷售與第二名拉開距離台有望榮登全年機車銷售王。黃淑惠翻攝
SYM前十一個月的機車銷售與第二名拉開距離台有望榮登全年機車銷售王。黃淑惠翻攝

三陽工業（2206）機車銷售找回過去的榮耀，11月機車銷售量達到2.47萬台，市占率達37.9%，遙遙領先第2名1.7萬台；累計前十一個月的機車銷售台數達22.82萬台，與第二名的銷售台數18萬台拉開拉開距離，推估三陽工業今年將榮登全年機車銷售王。

根據機車市場11月銷售概況，總市場銷售台數為6.52萬台，三陽工業再度拿下第一名，旗下的SYM 品牌銷售台數為2.47萬台，市占率為37.9%，光陽的的KYMCO品牌銷售台數為1.7萬台，市占率為26.1%， YAMAHA銷售台數為1.13萬台，市占率為17.5%，至於電動車的睿能Gogoro銷售台數為5933，市占率為9.1%。

累計前十一個月的銷售台數達66.28萬台，SYM總銷售數量為22.82萬台，銷售量遙遙領先第二名，市占率為34.4%；第二名的 KYMCO銷售台數18.09萬台，市占率為 27.3%，第三名的YAMAHA 銷售台數為12.92萬台，市占率19.5%，睿能 Gogoro銷售台數為5.84萬台，市占率為8.8%

三陽工業SYM品牌銷售最慘時，台灣機車市占率僅剩下9%，今年已連續7個月拿機車市場的銷售冠軍，前十一個月的市占率衝上34%，全年有望贏過機車銷售一哥光陽，拿下冠軍寶座。

三陽工業（2206） 車市

延伸閱讀

攜手917Ventures、Ayala Gogoro將電池交換系統與電動機車帶到菲律賓

500趴2022／Gogoro SuperSport！引領未來電車樣貌

Gogoro搶市 騎進菲律賓

年輕人喊給我gogoro 謝國樑送電動車4年15億上任首難題

相關新聞

蝦皮購物大當機 官方道歉：系統異常正全力修復

電商平台蝦皮購物今天傳出當機，用戶發現電腦版網頁進不去，打開App無法傳送圖片或出貨。蝦皮向中央社記者表示，部分服務目前...

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

東森購物旗下的生鮮快配電商「熊媽媽買菜網」驚傳將營業至12月8日，熊媽媽買菜網也已在官網上證實，並提到「努力提供最優質生...

裕日車元旦漲價 上調4.5%

裕隆集團旗下裕日車（裕隆日產）昨（30）日宣布，旗下多款國產、進口車將於明年元月正式漲價，漲幅上看4.5%。這是繼和泰車...

台灣人到日本買房夯 信義日本：喜好從「小、舊、遠」變成這條件

赴日購屋夯，國境開放後，更讓赴日購屋聲量推向高點；台人為什麼喜歡至日本買房？信義日本專家解析2要點，來自於高資產族群資產...

五都11月買賣移轉小幅回溫 房仲：年底仍難逃壓力

各都地政局今（1）日陸續公告11月買賣移轉棟數，台北、桃園、台中、台南及高雄等五都，共14,327棟，月增8.2%、年減...

豪宅走冷？「西華富邦」前屋主持有7年 賠427萬元出場

房市交易降溫，市場持續震盪，各區域屢傳豪宅賠售狀況，連大直指標豪宅「西華富邦」也難逃。據實價登錄，西華富邦今年10月成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。