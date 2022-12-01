三陽11月銷售市占率37.9% 估拿下年度冠軍
三陽工業（2206）機車銷售找回過去的榮耀，11月機車銷售量達到2.47萬台，市占率達37.9%，遙遙領先第2名1.7萬台；累計前十一個月的機車銷售台數達22.82萬台，與第二名的銷售台數18萬台拉開拉開距離，推估三陽工業今年將榮登全年機車銷售王。
根據機車市場11月銷售概況，總市場銷售台數為6.52萬台，三陽工業再度拿下第一名，旗下的SYM 品牌銷售台數為2.47萬台，市占率為37.9%，光陽的的KYMCO品牌銷售台數為1.7萬台，市占率為26.1%， YAMAHA銷售台數為1.13萬台，市占率為17.5%，至於電動車的睿能Gogoro銷售台數為5933，市占率為9.1%。
累計前十一個月的銷售台數達66.28萬台，SYM總銷售數量為22.82萬台，銷售量遙遙領先第二名，市占率為34.4%；第二名的 KYMCO銷售台數18.09萬台，市占率為 27.3%，第三名的YAMAHA 銷售台數為12.92萬台，市占率19.5%，睿能 Gogoro銷售台數為5.84萬台，市占率為8.8%
三陽工業SYM品牌銷售最慘時，台灣機車市占率僅剩下9%，今年已連續7個月拿機車市場的銷售冠軍，前十一個月的市占率衝上34%，全年有望贏過機車銷售一哥光陽，拿下冠軍寶座。
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