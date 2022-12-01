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醫療科技展今登場！台塑生醫攻細胞治療 期許治癒癌症

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台塑生醫總經理暨長春藤生命科學副董事長劉慧啟表示，台塑生醫投資長春藤生命科學，即為布局「精準醫療」及「再生醫療」，強攻細胞儲存及治療。記者魏鑫陽／攝影
台塑生醫總經理暨長春藤生命科學副董事長劉慧啟表示，台塑生醫投資長春藤生命科學，即為布局「精準醫療」及「再生醫療」，強攻細胞儲存及治療。記者魏鑫陽／攝影

台灣醫療科技展今（1）日登場，台塑集團旗下台塑生醫，今年已是連續六年參展，此次台塑集團攜手三校及長春藤生命科學等15個單位，以「台塑健康樂活館」形式展出最新研發成果，包括最新的細胞免疫IKC技術應用，可居家檢測大腸癌的糞便潛血試紙以及居家照料用的濕熱敷背心等。

台塑生醫總經理暨長春藤生命科學副董事長劉慧啟表示，台塑生醫不僅匯集長庚大學、長庚科大、明志科大充沛的研發能量，作為營運創新的動能，同時還持續布局預防醫學、加速投資大健康領域。像台塑生醫投資長春藤生命科學，即為布局「精準醫療」及「再生醫療」，強攻細胞儲存及治療，並期待癌症可以真正被治癒。

劉慧啟指出，今年台塑企業在展場以『台塑健康樂活館』形式，透過六大主題：防疫守護、個人健管、職場健康、養生樂活、產學研發、社區關懷，不僅展出三校近年投入健康促進與醫學研究發展的最新成果，也將預防醫學的發展及執行成果一次在國人面前呈現，讓民眾親身體驗及感受台塑企業在健康產業的用心與創新。

此次醫療科技展上，台塑生醫將發表最新的自體免疫殺手細胞醫療技術IKC，還有鎖定預防醫學的「擦即測」衛生紙式家用糞便潛血試紙，以及居家照料用的濕熱敷背心多項新技術、產品。

台塑集團 長庚大學

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