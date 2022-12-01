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預售市場買氣慘跌4成 一周能賣一戶算高標

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

住展雜誌公布最新市場調查，住展風向球燈號失守「連15綠」的相對安全防線，轉為代表「衰退注意」的黃藍燈，分數較10月少0.7分，創下2021年8月以來新低。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，11月北台灣推案市場受房市人氣、買氣低迷拖累，降至今年最低點。隨著房市迎來選後推案潮，如何縮小買賣雙方價格認知差距，成為線上個案一大考驗。

11月預售屋推案量約800多億元，新成屋推案則持續低迷，11月完工釋出的新成屋戶數約百戶，且個案規模皆不大。

風向球追蹤的指標案11月來客組數約一周17.3組，較10月減少4.6組，跌幅超過21％。11月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約1組／週，較10月下降約0.6組，跌幅37.5％，將近四成。

成采錡表示，11月北台灣房市來人量是越近選舉、表現越差，僅部分個案成功以預約客一舉提高來人組數，成交量則因買賣方價格認知拉大而低迷，其中又以北市建案成交的最艱難，一周成交一組即屬高標。

買氣趨緩下，線上待售的住宅建案較上月微增至1,061個，新建案議價空間卻繼續縮小，11月新建案平均議價率約10.15％，主因為多數賣方信心未潰散，仍堅守價格，使日前順利成交案件，多屬雙方認知價格較接近的個案。

成采錡表示，在全球經濟前景黯淡、央行升息、中央打炒房修法等因素影響下，預估消費者看淡房市的預期心理將持續攀升。就住展目前掌握，多數指標新案預設開價仍屬於區段高標，意味業者須花費更多時間縮短雙方認知價格差距。此舉將拖慢建案銷售速度、拉長銷售期，使業者面臨更大的市場競爭壓力。

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