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醫療科技展開幕 生策會共六家東協醫院協會簽MOU

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

第六屆台灣醫療科技展今（1）日起一連四天開展，主辦單位生策會三巨頭-會長翁啟惠、副會長楊泮池與林百里共同致詞表示，台灣醫療科技展以醫院作為產業發展平台的新策略，結合「資通訊產業」的科技實力及「生技產業」的研發能量， 今年更邀請到東協100多家醫療集團來台一起加速推動亞太醫療數位轉型。

今日醫療科技展的開幕儀式上，生策會也在衛福部次長石崇良見證下，與東協馬來西亞私立醫院協會、泰國私立醫院協會、 菲律賓醫院協會與菲律賓私立醫院協會、越南私立醫院協會及印尼中央政府醫院協會等六家醫院協會簽署MOU。

翁啟惠表示，今年的台灣醫療科技展已正式邁向第六屆，感謝國內各醫院，在2017年勾勒出「大健康產業發展藍圖」，提出以醫院作為產業發展平台的新策略，結合「資通訊產業」的科技實力及「生技產業」的研發能量，加速生技醫療創新、臨床實證與落地應用，帶動整體產業鏈的發展。

翁啟惠表示，創辦台灣醫療科技展的第一年，在衛福部的支持下，以實體展會搭配示範場域，作為國內外連結跨領域產業合作的之重要管道！「台灣醫療科技展」也因此演變成一個全球獨特、唯一以醫院為主體的會展，不但展示最先進的醫療新科科技，也積極推進台灣的生醫產業跨入「大健康產業」！2018年開始，更由立法院院長出任大會主席，加上其他部會包括經濟部、國科會、農委會、台北市等單位的共同支持，期待打造成一個公私協力(Public-Private-Partnership)的最佳典範。

楊泮池表示，台灣醫療科技展晉身國內六大國際會展，每一年持續推進產業發展戰略。2019提出「精準大健康」願景，為政府重視、列為「國家六大核心戰略產業」全力發展！2020面對全球疫情衝擊，提出後COVID-19世代的大健康產業發展策略，並協助系統地串聯數位科技與醫療結合，進而推進顯示器、數位AI、半導體科技結合醫療拓展新應用，打造國際競爭力基礎。

2021政府推動生技新藥條例展延、更名為生技醫藥產業發展條例，助力數位醫療、精準醫療、再生醫療等重要利基領域的創新研發，展會更聚焦「打造全球數位醫療轉型生態圈」，加速數位布局！2022，歷經六年積累，台灣醫療科技展已經完整整合精準大健康產業鏈，從Medtech、Biotech、Healthtech 3大軸心、9大利基重點領域，引領台灣下一波新經濟產業發展。

林百里表示，臺灣有世界領先的健保資料庫、一流的醫療服務及ICT產業，當前台灣正持續努力發展精準健康與數位醫療的先進科技與服務，希望成為全球智慧醫療的示範點！而面對疫後全球大健康產業的新樣貌、新需求、新契機，我們也期待攜手更多的國際夥伴合作，持續打造醫療數位轉型生態圈。

他表示，很高興今年看到更多國際科技企業響應加入生態圈，攜手在地醫院與科技業研發合作，成為台灣未來供應鏈的重要夥伴；也要歡迎東協100多家醫療集團來台一起加速推動亞太醫療數位轉型；還有來自15個國家50多位的產業協會、通路的領袖，在疫情睽違三年後，來台探勘拓展商業夥伴，在此謹代表主辦單位向國際夥伴致意，期待在台有非常豐碩的收穫。

生技產業 生態 翁啟惠

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